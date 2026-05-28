Všechny složky záchranného systému vyjížděly do Hradce u Stoda před pátou hodinou odpoledne.
Při stavbě zahradního sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, se při odsekávání horniny utrhla dobetonovaná část a na muže spadla.
Hasiči uvedli, že muže vyprostili bez použití těžké techniky a hydraulických prostředků a předali ho záchranářům. Byl v bezvědomí.
„Záchranáři na místě události asistovali posádce letecké záchranné služby při rozšířené neodkladné resuscitaci staršího muže. Po obnovení životních funkcí byl pacient předaný v kritickém stavu letecké záchranné službě k transportu do zdravotnického zařízení,“ sdělila za záchrannou službu Karolína Korčíková.
Vrtulník jej převezl do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Jak přesně se událost odehrála, nyní zjišťují policisté.
Na místě zasahovali hasiči ze Staňkova a Hradce a profesionální jednotky z plzeňské Košutky a Slovan.