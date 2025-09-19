Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

Mluvčí hasičů Petr Poncar uvedl, že na úrovni nádrže Klabava se střetlo osm vozidel, prvotní informace hovořila o sedmi autech. „Třem osobám jsme poskytli předlékařskou pomoc,“ dodal. Sanitky převezly do zdravotnických zařízení čtyři zraněné, všichni jsou stabilizovaní a při vědomí, uvedl Štěpán.
Ve směru na Prahu se tvořily několikakilometrové kolony. Podle záběrů dálničních kamer už byla na 73. kilometru, tedy zhruba deset kilometrů od místa nehody. Dálnice byla uzavřena mezi sjezdy Ejpovice na 67. kilometru a Rokycany na 62. kilometru.
Objízdnou trasu policie nestanovila. Na silnici II/605 mezi Ejpovicemi a Rokycany, kudy se jinak řada aut vyhýbá placenému úseku D5, je totiž v současné době uzavírka kvůli opravám, a nelze ji tak jako objížďku použít.
