Přes dvacet pohádkových postav vytvořených z ledu je k vidění v plzeňském muzeu Depo Moto Art. Výstava je k vidění od 29. listopadu a potrvá zřejmě až do Velikonoc. (2. prosince 2025)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
