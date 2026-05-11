iDNES: Tři vězni v Plzni vypili dezinfekci, skončili v nemocnici, jeden zemřel

Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice, jeden z nich dnes zemřel. Píše to server iDNES.cz s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj. Mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ.
O víkendu se k dezinfekci dostalo několik vězňů, tři roztok vypili. Vyšetřovatelé nyní mimo jiné zjišťují, jak se mohli vězni dostat v takovému množství dezinfekce," uvedl server. "Mohu potvrdit, že o víkendu požili tři odsouzení z Věznice Plzeň látku neznámého původu. Věc je v šetření, v současné době není možné podat více informací," sdělila Prunerová.
V plzeňské věznici, která patří k největším v ČR, je to další mimořádná událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený vězeň napadl spoluvězně, policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu. Loni na podzim kriminalisté obvinili z vraždy osmadvacetiletého vězně podezřelého z toho, že na konci října uškrtil svého čtyřiačtyřicetiletého spoluvězně.