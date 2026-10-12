Inscenace v Plzni propojí divadlo s architekturou a úvahami o budoucnosti světa

Imerzní divadlo, v němž diváci nejsou jen pasivními pozorovateli, ale pohybují se mezi scénami a stávají se součástí dění, představí v listopadu v Plzni inscenace Mezi vrstvami. Její autoři Jaroslava Šiktancová, Vojtěch Bartoš a Eliška Vavříková si pro putování mezi místnostmi, chodbami a výstavním sálem vybrali historický dům v Pražské 13, ve kterém sídlí Západočeská galerie. Inscenace se zaměří na proměny současného světa, vztah člověka k přírodě a nejistoty spojené s budoucností. Premiéra bude 3. listopadu, řekla dnes ČTK Marcela Mašínová ze spolku PaNaMo, který autorskou inscenaci připravil.
"Diváci budou mít možnost vidět původně středověkou budovu, která přes den slouží jako administrativní a badatelské zázemí Západočeské galerie a která se v podvečer promění v divadelní scénu. Zaujalo mě, že se představení odehrává na schodišti i ve sklípku, který je veřejnosti málo známý," uvedl ředitel galerie Roman Musil. Spolupráce galerie se spolkem PaNaMo podle něj navazuje na předchozí inscenaci Kam zítra?, která se hraje v Semlerově rezidenci.
Inscenace Mezi vrstvami propojí scénické čtení, rap a pohyb. Jejími tématy jsou ekologické změny, technologický pokrok, společenské obavy a různé způsoby, jimiž si lidé vysvětlují současný svět. Tvůrci se ptají, co po člověku zůstane ve vrstvách země a jaké stopy zanechávají události a zkušenosti v lidech samotných.
V inscenaci vystoupí mimo jiné Jakub Jelínek, Marek Mikulášek, Kateřina Vernerová, Eliška Vavříková, Matěj Výborný a Kristýna Koudelová. Scénografii a kostýmy navrhla Eva Justichová, hudbu složil Matěj Šíma a světelný design připravil Jonatán Vnouček.
Novinka je třetí původní inscenací cyklu Plzeňská verze imerze, který propojuje divadlo s architekturou a konkrétními místy v Plzni. Připravují ji společně plzeňský spolek PaNaMo, pražský soubor BodyVoiceBand a Katedra nonverbálního divadla Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Tvůrci vycházejí mimo jiné z knihy esejů Antropocennosti autorek Elišky Fulínové a Anny Kvíčalové.
Cyklus Plzeňská verze imerze začal v roce 2024 inscenací Kam zítra? v Semlerově rezidenci. O rok později následoval projekt pro školy Na mizině. Další reprízy inscenace budou 4., 5., 8., 9. a 10. listopadu.