Inspekce odložila červnový policejní zákrok proti muži u divadla v Plzni

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila případ červnového policejního zákroku proti muži u Velkého divadla v Plzni. Inspekce nezjistila u zasahujících policistů podezření ze spáchání trestného činu, informovala dnes ČTK krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Plzeňská krajská policie na základě vlastního šetření už dříve vyhodnotila zákrok jako zákonný a přiměřený. Policisté nebudou čelit personálním ani kázeňským postihům.
Zákrok z 22. června vyvolal pozornost veřejnosti poté, co se na sociálních sítích začalo šířit video zachycující několik policistů, kteří drží muže na zemi. Jeden z nich ho opakovaně udeřil, zatímco muž křičel a prosil policisty, aby přestali. Záznam se objevil také v médiích.
Policie tehdy uvedla, že její hlídka vyjížděla k oznámenému napadení v centru města. Policisté si všimli muže, u kterého nebylo zřejmé, zda se účastnil konfliktu, a chtěli ho v souvislosti s případem vyslechnout. Muž se ale dal na útěk a nereagoval na výzvy k zastavení. Policisté ho dostihli, muž při zákroku podle tehdejšího vyjádření policie kladl intenzivní odpor. Policie zároveň uvedla, že muž neutrpěl zranění.
Jednáním zasahujících policistů se zabýval odbor vnitřní kontroly krajského policejního ředitelství. Policie tehdy oznámila, že prověří přiměřenost použitých donucovacích prostředků. Protože případ začala prověřovat také GIBS, předala jí následně spisový materiál.
Podle dnešního vyjádření Burešové se šetření krajské policie i závěr GIBS shodují v tom, že policisté nejednali protiprávně. "Ze strany vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje tedy nejsou a ani nebudou vůči zakročujícím policistům na předmětném videozáznamu vyvozeny žádné personální ani kázeňské důsledky, neboť si ve službě počínali v souladu se zákonem i dalšími interními předpisy. Přestože jsme si plně vědomi toho, že video, které mohla veřejnost zhlédnout ve virtuálním prostředí či v médiích, mohlo vzbuzovat u některých sledujících otázky, které se týkaly postupu policistů, bylo jednání našich kolegů vyhodnoceno jako zákonné, adekvátní a přiměřené," uzavřela mluvčí.