Nejlevnější jahody ze samosběru jsou za 80 korun. Tuto cenu nabízí třeba v jahodárně u Křížů v plzeňské Radčické ulici. Je to o pětinu méně než loni. „Jahody jsou menší, takže to chce při samosběru víc energie. Proto jsme cenu snížili,“ odůvodnil Oldřich Kříž, majitel jahodárny, kde se už ovoce prodává deset dní.

Jedná se o plody z foliových tunelů, které dozrály v teplém prostředí dříve. Ty už jsou velké a přijdou na stejnou cenu jako loni, tedy na 150 korun za kilogram.

Pole, kam firma pouští samosběrače, byla v pondělí i v úterý vysbíraná vždy dopoledne, na odpolední zájemce se nedostalo. „Pokud bude sluníčko, budou jahody rychle zrát, pak bude dost jahod i odpoledne,“ odhadl Kříž. Sluníčko plodům přijde vhod i proto, že se lépe ubrání plísni, která je nyní trápí.

Mráz a déšť jahodám neprospěly

Úroda je podle Kříže spíš slabší, protože od poloviny dubna do poloviny května byly noci mrazivé, navíc do jahod nedávno začalo pršet, což přináší plíseň plodů. „Neustále jsme pokrývali a odkrývali protimrazové textilie, ale poslední sobotu jsme nechali jahody odkryté a přišel mrazík, který nebyl hlášený, a část jahod pomrzla,“ posteskl si Kříž.

Do marketů prý plody nedodává, protože když se k tomu před lety odhodlal, dostal informaci, že by musel jahody vozit do centrálního skladu do Prahy, odkud se rozváží pak po celé republice, což by bylo časově náročné.

Jahody, které se v marketech prodávají, pocházejí podle Kříže z Česka v jen minimální míře, míří sem hlavně plody z Maroka, Egypta, ze Španělska či Řecka. Jahody jsou sice červené, ale nejsou sladké. Důvod se dá podle Kříže popsat na historce, kterou sám v jahodárně zažil. Přijal na brigádu dvě studentky, které měly zkušenosti se sběrem jahod ve Španělsku.

„Byl jsem rád, že mají zkušenosti, ale první den jsem zjistil, že sbírají napůl zelené jahody. Dívky opáčily, že v zahraničí byly červené jahody brány jako odpad, jen napůl zelené šly do beden a následně na vývoz,“ uvedl Kříž s tím, že ty pak dozrávají v řízené atmosféře v kamionu. „Tam sice zčervenají, ale nevytvoří cukr a lahodnou chuť, kterou známe u našich jahod,“ poznamenal pěstitel, který metodu naučenou ve Španělsku studentkám zakázal a ony se polepšily.

V Klatovech začal samosběr právě dnes

Minulý pátek začali prodávat trhané jahody také v Jahodárně Klatovy. Ve srovnání s loňským rokem je to jen o pár dní později. Samosběr začal právě dnes v osm hodin ráno.

Majitel jahodárny Pavel Bonk uvedl, že zájem o čerstvé ovoce je velký. „Řekl bych obrovský. Nejsme schopní veškerou poptávku pokrýt. Prodáváme každý den od 8 do 18 hodin nebo do vyprodání zásob,“ informoval Bonk. Cena trhaných jahod je 149 korun za kilogram, což je o čtyři koruny víc než vloni, při samosběru je cena jako loni, tedy 85 korun.

Na sedmihektarové plantáži v Klatovech postupně dozrávají tři druhy raných jahodníků, a to rumba, darselect a honeoye. O pozdní odrůdy jahodárna upustila. „Zákazníci jsou na plody natěšení, snažíme se proto být na trhu co nejdříve,“ vysvětlil Bonk.

Do jahodárny, která je největší v Plzeňském kraji, se sjíždějí lidé nejen z okolí, ale i z daleka. Výjimkou nejsou zákazníci ze stokilometrové dálky. „Ti to pak mají jako výlet. Někdo si pro jahody chodí každý den, aby je měl čerstvé, někdo si nasbírá desítky kilogramů, někdo chce jen kilogram již nasbíraných. Je to individuální,“ uzavřel Pavel Bonk s tím, že právě probíhající sklizeň je v pořadí již čtrnáctá.

Ve Staňkově na červené plody ještě čekají

Na mnohem nižší úrodu si stěžují pěstitelé v Karlovarském kraji. „Letos to bude s jahodami slabé. Odhaduji, že sklidíme tak čtvrtinu předpokládaného výnosu,“ uvedl Tomáš Baloun, spolumajitel rodinné firmy, která v kraji provozuje jahodárnu v Šabině a v Hroznětíně. Podle jeho slov přišly mrazíky vždy v nejnevhodnější dobu.

Pokaždé krátce poté, co se rostliny z mrazivé epizody vzpamatovaly a znovu začaly kvést. „V Hroznětíně nemáme zasazeno a ještě možná dva roky se tam jahody sázet nebudou. A jahody na poli v Šabině spálil mráz. Jahod bude málo. Budeme muset zavést pořadník a pouštět lidi na pole podle předchozích objednávek, abychom předešli případným tlačenicím a dalším problémům,“ řekl Baloun.

Podobný kolaps prý pěstitelé jahod zažili i vloni, kdy vinou mrazů přišli o 90 procent úrody. „Máme ještě pole ve Staňkově na Domažlicku, kde jsme také o část úrody přišli, ale jahody se vzpamatovaly a plody dozrávají. Přece jen je u Domažlic tepleji než na Sokolovsku,“ dodal.

Kdy začne ve Staňkově samosběr, zatím není jasné. „Samosběr zatím nezačal, teď jsme prošli jen prvních pár jahod. Zavolejte koncem týdne nebo sledujte Facebook,“ informovala v úterý SMS zprávou své zákazníky Jahodárna Vranov u Staňkova.

Cenu, kterou sběrači na poli zaplatí za kilogram vlastnoručně nasbíraných plodů pro letošní rok odhadl Tomáš Baloun na 80 až 85 korun.

Jahody si letos lidé nenatrhají ani v Odravě nebo v Nebanicích. Na webu zemědělské rodinné firmy Jahody Funck, která se v regionu zabývá pěstováním jahod a květin už od roku 2007, stojí, že letos samosběr jahod firma nenabízí, protože jahodové pole vůbec nemá. A že vůbec není jisté, zda bude v následujících letech jahody pěstovat.

Mapa jahodáren v Plzeňském a Karlovarském kraji