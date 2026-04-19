U Jateční se pase klokan, tvrdil muž. Nakonec se z něj vyklubalo jiné zvíře

Autor: vb
  7:52aktualizováno  7:52
Všímat si toho, co se děje kolem nás, je určitě správné. Když však oznamovatel na lince 156 tvrdil plzeňským strážníkům, že v Jateční ulici vidí pasoucího se klokana, nechtěl dispečer věřit svým uším. Nicméně neobvyklé oznámení jela prověřit hlídka.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Každý den přináší jiné situace a některé z nich dokážou strážníky i překvapit,“ vypráví příběh o klokanovi mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Všímavý občan na linku 156 zavolal v úterý odpoledne. „Stojím na Jateční třídě u zastávky autobusu třicítky a tady se volně pase, vypadá to jako klokan. Nemáte hlášení, že se někomu ztratil klokan?“ ptal se dispečera muž a dodal, že zvíře tam vesele chodí a pase se.

Přestože strážníci žádné hlášení o ztraceném klokanovi neevidovali, do oblasti se rozjeli. Muž na strážníky čekal a ochotně jim ukázal zvíře, které se pohybovalo na travnaté ploše u keře. Sám byl zvědavý, jak vše dopadne.

„Zvíře vypadalo klidně a nerušeně, jako by do městského prostředí přirozeně patřilo,“ popsala nález mluvčí.

Po bližším pohledu však bylo strážníkům jasné, že se o exotického vačnatce rozhodně nejedná.

Šlo o srnku, která se v lokalitě pohybovala bez známek ohrožení a její přítomnost nebyla pro dané místo nijak výjimečná.

„Celá událost tak skončila s úsměvem a připomněla, že příroda má k městu mnohem blíž, než si někdy lidé myslí,“ uzavřela Pužmanová a přidala rčení, že zatímco někdo dělá z komára velblouda, někdo zase ze srnky klokana.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

LidĂ© v PoĹˇumavĂ­ na protest proti jadernĂ©mu ĂşloĹľiĹˇti zablokovali hlavnĂ­ silnici

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.