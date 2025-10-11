Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Valentýna Bílá
  17:32
Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen z toho, že unikání operaci, která trvala kolem čtvrthodiny, sledovaly davy lidí. „Mohlo to být ještě rychlejší, ale chtěli jsme, aby z toho diváci něco měli,“ přiznal Martin Jirák.

Byl jste nervozní?
Byl, ale víceméně hlavně kvůli tomu, že tady bylo hodně lidí, kteří se na tank přišli podívat. Nejsem na to zvyklý. Většinou se při mé práci nesetkávám s tím, že by při tom bylo tolik diváků. Standard bývá, že jsou tam jen dělníci a další lidé spojení s tou danou stavbou.

Původně měla celá akce trvat až hodinu, nakonec z toho byla čtvrthodina...
A to to šlo ještě pomalu. Dělal jsem to pomalu, aby to bylo déle vidět, aby z toho diváci něco měli. Za normální situace by to šlo rychleji.

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Když jste na druhé straně domu snášel tank zase dolů, nemohl jste na něj z kabiny jeřábu vůbec vidět. Jak jste to tedy zvládl?
V kabině mám kameru, na které jsem viděl, co se děje přes dům. Ale ta je zabudovaná až nahoře, je to pro mě spíš jen orientační. Samozřejmě jsem měl na druhé straně signalistu, který mě vysílačkou naváděl a víceméně usazení na to správné místo bylo pak na něm. Ale z kabiny jsem se díval i jedním oknem v domě, přes které bylo vidět přímo na tank. Sice přes něj byla hozená geotextilie, ale šlo to normálně vidět.

Když byl Sherman úplně nejvýš, začal se trochu houpat. S tím jste počítal?
Tomu se člověk neubrání, nebylo to ale nijak výrazné.

Jak dlouho už děláte tuhle práci?
Jeřábníkem jsem dvacet let, u firmy APB – Plzeň pracuji osm let. V Plzni jsem ukládal třeba nosné konstrukce mostů před hlavním vlakovým nádražím, v Plzeňském Prazdroji jsem několikrát ukládal tanky na pivo. Tank Sherman proto pro mě nebyl nic výjimečného, určitě ne pracovně. Zajímavé to pro mě bylo jen z toho hlediska, že to bylo mediálně známé a přišlo se podívat hodně lidí.

PLZEŇ 11.10. 2025. Speciální jeřáb řízený jeřábníkem Martinem Jirákem přemístil v sobotu 11. října přes střechu objektu na Klatovské třídě v Plzni třicetitunový tank M4 Sherman do nové přístavby k historickému domu na Klatovské 19. Město zde buduje muzeum osvobození. Kompletně zrenovovaný tank se stane jeho největším exponátem. Samotný přesun, jenž si vyžádal uzavření Klatovské třídy, trval necelou hodinu a sledovaly jej za zábranami stovky lidí. plz Foto: Petr Eret
Přemístit téměř třicetitunový tank Sherman přes střechu třípodlažního domu v centru Plzně nebylo pro zkušeného jeřábníka Martina Jiráka z APB - Plzeň žádný problém. Nervózní byl jen z toho, že se na unikátní operaci přišly podívat davy lidí. (11. října 2025)
Přemístit téměř třicetitunový tank Sherman přes střechu třípodlažního domu v centru Plzně nebylo pro zkušeného jeřábníka Martina Jiráka z APB - Plzeň žádný problém. Nervózní byl jen z toho, že se na unikátní operaci přišly podívat davy lidí. (11. října 2025)
Lidé, kteří bydlí hned vedle domu na Klatovské, kam se přestěhoval tank Sherman, měli jeho přesun pomocí jeřábu hned na očích. (11. října 2025)
34 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Silnice I/50 je u Buchlovic uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Omezení by mělo trvat ještě...

11. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Silnice I/50 je u Buchlovic uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli vážné nehodě motorkáře. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Omezení by mělo trvat ještě...

11. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Omezení skončilo krátce po 18:00, uvedla policie na síti X....

11. října 2025  17:22,  aktualizováno  18:41

Pochod připomněl Pittra a Fierzovou, kteří se starali o děti přeživší válku

Pochod provázející účastníky mezi čtyřmi středočeskými zámky dnes připomněl Přemysla Pittra a Olgu Fierzovou, kteří se starali o děti přeživší druhou světovou...

11. října 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Výroba i propouštění. Snem je elektrická oblouková pec, říká generální ředitel Nové huti

Pracoval už na nejvyšších postech v kopřivnické Tatře nebo ve společnosti Vítkovice Steel. Nyní se Radek Strouhal staví do čela společnosti Nová huť, která chce obnovit výrobu v areálu někdejší obří...

11. října 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen...

11. října 2025  17:32

Developer plánuje proměnu Špindlerova Mlýna, lidé mohou přispět svými názory

Lidé ze Špindlerova Mlýna na Trutnovsku si dnes mohli promluvit se zástupci developerské společnosti Penta Real Estate, která plánuje proměnit centrum města....

11. října 2025  15:51,  aktualizováno  15:51

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

6. října 2025  13:08,  aktualizováno  11.10 17:17

Marpo: Táta si dělal věci po svém, to jsem po něm asi zdědil. Komentáře na netu čtu, ale mám hroší kůži

Hudebník Otakar Petřina, známý jako Marpo, vydává dnes album s názvem Making Country Music Cool Again. Desáté studiové album žánrově navazuje na desku Cowboys & Dreamers z loňského července. Křest...

11. října 2025  17:17

Výluka na Andělu. Víkendové omezení tramvají přehledně

Tramvajové výluky zkomplikuji o víkendu dopravu v Praze. Dopravní podnik kvůli opravám tratí a rekonstrukcím omezí provoz především na Praze 5 – v okolí Anděla a směrem na Řepy. V některých úsecích...

9. října 2025  11:58,  aktualizováno  11.10 17:04

Zařízení Schieszlovy vily rozkradli bezdomovci. V zimě hrozí rozdělávání ohně

Stavební práce na dvou vilách v památkové zóně Na Hřebenkách – Schieszlově vile a vile Štěpánka – zastavil před necelými dvěma lety magistrát. Architekt Petr Kolář ze studia ADR, který pracuje pro...

11. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Únik plynu v Chebu dočasně zastavil provoz na železniční trati

Únik plynu v sobotu odpoledne nakrátko zastavil provoz na železniční trati u chebského nádraží. Plyn unikl při výkopových pracích. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky nešlo o velký únik,...

11. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.