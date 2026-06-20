Jiří Lodr končí v čele Diecézní charity Plzeň, vedl ji od jejího vzniku 33 let

Místo ředitele Diecézní charity Plzeň na konci června opustí čtyřiašedesátiletý Jiří Lodr. S charitou bude ale dál spolupracovat, je například ředitelem ve farní charitě Stříbro. V čele diecézní charity stál Lodr od jejího vzniku v roce 1993. Nyní diecézní charita a pod ní patřící oblastní a farní charity v Plzeňském a v Karlovarském kraji ročně poskytnou služby tisícům klientů, řekl Lodr ČTK.
"Moje mise končí na diecézní charitě skoro po 33 letech. Jsem naplněný takovou vnitřní radostí a vděčností, protože vydržet v jedné aktivitě, kterou člověk má rád a ví, že nepatří úplně všechno do jeho kompetence, ale taky do boží pomoci a přítomnosti, tak je to velká radost a veliká vděčnost, která mě naplňuje," řekl Lodr. Na místě ředitele ho nahradí jeho zástupce Karel Weishäupel.
Lodra, zemědělského inženýra a zootechnika v roce 1993 tehdejší biskup František Radkovský jmenoval ředitelem právě založené Diecézní charity Plzeň v nově vzniklé plzeňské diecézi. "Vzhledem k tomu, že jsem byl prvním zaměstnancem v roce 1993 a neměli jsme ani kancelář, neměli jsme ani stůl, ani židli, tak to je nepopsatelná milost. Dnes jsme ve dvou krajích služebníci, kteří slouží v oborech činnosti péče o seniory, terénní služby, pečovatelské služby, zdravotní služby, stacionáře, pomoc sociálně potřebným, odborné poradenství, zaměstnávání lidí, azylové domy pro rodiny s dětmi, pro matky s dětmi v tísni, pro jednotlivce, nízkoprahová centra, poradny pro cizince. Je to také celé spektrum humanitárních skladů a potravinové pomoci," vyjmenoval Lodr.
Roční rozpočet diecézní charity, pod níž patří kromě plzeňské městské charity také oblastní a farní charity Klatovy, Rokycany, Ostrov, Aš, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov a Stříbro, je zhruba 450 milionů korun. "Máme zaměstnáno kolem 800 lidí v týmu a dalších kolem 1000 dobrovolníků, kteří nám pomáhají a podporují. Služeb je jenom pod diecézní charitou kolem 20 a celkově je to kolem 45 služeb," řekl Lodr.
Za rok poskytnou charity služby tisícům až desetitisícům lidí, mnohým z nich opakovaně. Například v roce 2022, kdy po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, nastal v kraji příliv uprchlíků, charity na západě Čech zajistily asistenční službu, tlumočení či doprovod pro více než 30.000 Ukrajinců. Charitní poradna poskytla individuální odborné poradenství, pomohla jim s hledáním ubytování a práce, rozdala mnoho tisíc balíčků potravin a hygieny.
Lodrovi, který je zároveň zastupitelem Plzně i Plzeňského kraje, poděkovali v červnu za jeho práci v charitě členové obou zastupitelstev. Za zásluhy za rozvoj sociálních služeb mu v roce 2008 udělil papež Benedikt Řád svatého Silvestra, Plzeň mu dala v roce 2013 městské ocenění Zlatý Anděl a v roce 2024 Plzeňský kraj Cenu za celoživotní přínos Plzeňskému kraji.