K soudu v Plzni nepřišlo několik svědků v kauze vraždy bezdomovce

Několik předvolaných svědků z komunity lidí bez domova nepřišlo dnes k plzeňskému krajskému soudu vypovídat v případu dvou mužů obžalovaných z vraždy a rozřezání těla bezdomovce. Soud dnes mohl vyslechnout pouze jednu svědkyni, kterou přivedla z výkonu trestu eskorta. Žena se rovněž pohybovala mezi lidmi bez domova a znala obžalované i oběť, na většinu otázek ale odpověděla, že neví nebo si nepamatuje, protože byla stále pod vlivem drog. Soud předvolává i další svědky z řad bezdomovců, u některých ale neví, kde se momentálně pohybují.
Státní zástupce viní pětačtyřicetiletého Tomáše Huleše a třicetiletého Davida Gorolyho z toho, že mezi začátkem listopadu 2022 a první polovinou ledna přesně nezjištěným způsobem zavraždili muže pocházejícího ze Slovenska a tělo hodili do řeky, kde ho našel náhodný chodec nedaleko kostelíka svatého Jiří ve čtvrti Doubravka. Tělo bylo bez hlavy a dalších částí. V květnu 2024 lidé v řece Radbuze v centru města objevili hlavu. Podle obžaloby Huleš a Goroly muže usmrtili, mrtvému oddělili hlavu od krku, otevřeli hrudník a vyjmuli srdce, část plic a část jater, většinu tenkého a tlustého střeva, odstranili genitálie a na těle způsobili desítky bodných a řezných ran. Víc než rok po nálezu těla kriminalisté obvinili z vraždy prvního podezřelého, druhého obvinili loni na začátku roku. Oba obžalovaní, kterým hrozí až 18 let vězení, jakoukoliv vinu odmítají.
Ze znaleckých posudků, které dnes u soudu zazněly, je u obou mužů značně obtížná resocializace. U Huleše ji znalec označil za téměř nemožnou. U Gorolyho, který strávil ve vězení opakovanými tresty převážnou část mladší dospělosti, je pravděpodobnost resocializace závažně snížena, neboť je podle znalců vůči nápravným vlivům rezistentní.
Ani jeden z mužů netrpí duševní chorobou, která by narušovala kontakt s realitou nebo měla negativní dopad na rozpoznávací nebo ovládací schopnosti. Žádný z nich netrpí ani sexuální deviací. Oba ale mají smíšenou poruchu osobnosti s egocentrickými rysy, emoční nestabilitou, parazitickým způsobem života a snahou získat výhody pro sebe bez zvýšeného úsilí a sklony k stylizaci a sebeprezentaci v lepším, sociálně přijatelném světle, uvedli znalci. Soud pokračuje výslechem dalších předvolaných svědků v úterý.