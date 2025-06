Podle odhadů odborníků tam mláďata velká zhruba 20 až 30 centimetrů přišla ze svého útočiště na Pískovém rybníku kvůli teplu, které cítila ze silnice. Kachničky musely ujít kolem 200 metrů. Cestu jim ulehčilo to, že louka byla v té chvíli posekaná.

Místní hovoří o tom, že když je louka zarostlá, na silnici se kachny nevydávají.

„Někdy po sedmé ráno jsem vezl syna do školy. Když jsme viděli hejno kachen, měli jsme strach, abychom je nepřejeli,“ říká svědek události Petr Kahovec ze Stříbra.

Toto místo vedle kruhového objezdu u sjezdu z dálnice D5 je podle něj ale pro kachny ještě bezpečné, protože zde musí před křížením silnic na Planou a na Tachov auta brzdit. Horší je to u Šidlovského rybníku na druhé straně dálnice, kde vodní hladina téměř tvoří hranici silnice a bývají tam podle Kahovce dost často desítky rozježděných zvířat, z kterých teče krev.

Kachny vědí, kam přesně mají jít

„Jezdí tu totiž hodně kamionů a takový kolos to na místě neubrzdí, takže se tu stávají masakry,“ sdělil Kahovec, který v pondělí nakonec vystoupil z auta a pomohl jinému řidiči s odehnáním hejna ze silnice, na níž už v té chvíli stála kolona desítek aut.

Petr Votípka, výrobní náměstek Klatovského rybářství, které je uživatelem honitby, do níž patří i Pískový rybník, uvedl, že kachny zřejmě vyrazily za teplem, které šlo ze silnice.

„Ta má naakumulovanou teplotu, kachny jsou chytré, když je jim zima a v pondělí byla velká, přesně vědí, kam jít,“ poznamenal Votípka s tím, že pracovníci Klatovského rybářství udělají všechno pro to, aby kachny už na silnici nemohli mířit. „Naši pracovníci se podívají, kudy kachny šly, a cestu jim přehradí,“ sdělil Votípka.

Připomněl, že rybářství se snaží budovat kolem rybníka oplocenky, aby kachny nemohly hned utéct, ale jejich fištrón to neobelstilo. „To, že jsou kachny na silnici, mi většinou volá policie,“ podivil se telefonátu z MF DNES Votípka. Policejní mluvčí Iva Vršecká na otázku, jestli problémy s kachnami na Tachovsku policie řeší, odpověděla, že statistiku výskytu kachen na silnicích nevedou.

„Kachny na silnici ale mohou vést k dopravním nehodám, někdo je nechce zajet, tak to může stočit do pangejtu,“ poznamenal Kahovec. Podle něj by bylo dobré umístit na silnici výstrahu pro řidiče.

Votípka vysvětlil, že kachny se vysazují do honiteb kvůli podpoře druhové pestrosti. „Zkrátka kvůli tomu, že dnes se kachny vzhledem k predátorům, jako jsou divoká prasata, málo rozmnožují. Už se nerozmnožuje skoro nic, protože divočáci vysbírají kachní mláďata, vysbírají i srnčí a další druhy,“ posteskl si Votípka.

Chovné hejno divokých kachen

O vysazení kachen rozhoduje podle jeho slov honební společenstvo, které si odsouhlasí plán lovu a hospodaření v honitbě. Klatovské rybářství kachny vysazuje do honiteb téměř na všechny svoje rybníky včetně Pískového, nedalekého Silničního či Suchého.

„Máme chovné hejno divokých kachen, vylíhneme je, odchováme je do čtyř týdnů a pak je vysadíme do honiteb téměř na všechny naše rybníky. Vysazování kachen nám nikdo nenařizuje, je to součást myslivecké činnosti,“ uvedl.

Na otázku, jestli je vysazování kachen hodně drahé, odpověděl, že každý koníček včetně myslivosti něco stojí. „Někdo jezdí na elektrokole a někdo dává peníze do toho, aby mohl vykonávat mysliveckou činnost,“ podotkl s tím, že od 1. září, jak to umožňuje zákon, začíná odstřel kachen myslivci.

Kahovec si nemyslí, že důvodem vysazování kachen je touha po druhové pestrosti v přírodě, ale hlavně podzimní odstřel. „Jaká diverzita, když vysazují jeden druh? Kachen je spousty druhů, například polák velký, polák malý, polák chocholačka, morčáci, čírky jsou na vyhynutí, proč nevysadí i tyto druhy?“ ptá se Kahovec.

„To je vždycky masakr, když kachny střílí. Sjíždí se sem myslivci z celé Evropy a střílí to tam hlava nehlava. Zažil jsem to a zvířat mi bylo líto, bylo to strašné,“ vzpomínal.