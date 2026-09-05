Kandidáti v Plzni míří k voličům přes billboardy i krátká videa

Plzeň začínají plnit plakáty a billboardy stran, hnutí a koalic, které se budou 9. a 10. října ucházet o přízeň voličů v obecních volbách. Některé strany chystají akce pro veřejnost, věří v kontaktní kampaň a většina z nich nebude před volbami chybět U Branky v centru města, kde je tradiční místo předvolebních stánků. Stále větší pozornost věnují kandidáti své stranické i osobní prezentaci na sociálních sítích, řekli ČTK.
I když ne všichni lídři se podle svých slov chtěli stát influencery, bez krátkých videí by neoslovili tolik potenciálních voličů. V posledních zhruba dvou měsících tak mohli lidé na internetu vidět politiky a kandidáty, jak jezdí na kole, vezou na kolečku nápoje dělníkům na městské stavbě, skáčou do vody, vybíhají schody na věž katedrály, procházejí stavbami s helmami na hlavě nebo sehrávají improvizované rozhovory. Koalice prezentuje dokončené projekty a plány do budoucna, opoziční kandidáti kromě svých vizí také často kritizují kroky současné koalice.
Žádný start kampaně ani velkou akci neplánuje primátor a lídr ANO Roman Zarzycký. "Já osobně nejsem ani na žádných billboardech nebo plakátech. Jsem odpůrce vizuálního smogu a nebylo by správné, kdyby někde visely mé billboardy," řekl. Jako jeden z prvních politiků v regionu začal před roky zveřejňovat krátká videa na sociálních sítích, které mají až desítky tisíc shlédnutí. "Je to takový můj deník, kde reportuji naši práci. Říkám naše vize, průběžně informuji o jejich naplňování a pak ukazuji dokončené projekty," řekl.
Asi největší velkoplošné reklamy má zatím v Plzni další strana magistrátní koalice - Pro Plzeň. Letos se spojila s lidovci. Na několika fasádách jsou obří plátna s portréty lídra do zastupitelstva města Tomáše Morávka a kandidátkou do Senátu Danielou Pouskovou. Vizuál reklam doplňuje červené srdce a motto Plzeň je naše srdcovka.
Piráti podle lídra a prvního náměstka primátora Pavla Bosáka sází na prezentaci úspěchů a představení vizí. "Nebudeme mít nějakou velkou předvolební akci, ale budeme zintenzivňovat naše aktivity, objeví se billboardy, plakáty a stojany a budeme dělat kontaktní kampaň," řekl. Ani on se nevyhnul prezentaci na sociálních sítích. "Je to směr, kterým se ubírají všechny strany. Trošku se bohužel politici předhánějí, co kdo udělá. Já jsem nevyrůstal jako člověk, který chce být influencerem, ale ta současná situace nutí nás politiky se jakýmisi influencery stávat," připustil.
STAN podle primátorova náměstka a lídra Aleše Tolara sice použije billboardy, plakáty či stojánky, nechce ale posilovat vizuální smog. Zaměří se na kontaktní kampaň, plánuje akci pro veřejnost v Borském parku, věnuje se sociálním sítím. "Dnes lidé tímhle způsobem komunikují a pro politika to je povinnost. Prostřednictvím sítí získáváme interakci s veřejností a můžeme prodávat a obhajovat svoji práci," řekl.
S heslem "Střídáme" a sportovní terminologií zahájila kampaň ve světle modrých trikách ODS. Prezentuje kandidáty na plakátech, volebních novinách, uspořádá například akci pro veřejnost u lochotínského bazénu. Ve videích se lídr Lukáš Hegner zaměřil na kritiku letních uzavírek a koordinaci dopravy nebo na to, že vedení města podle něj málo investuje.
Jinak než ostatní strany chtějí dělat kampaň Motoristé. "Nebudeme ze sebe dělat šašky, naším cílem není dělat v kampani to, co dělají ostatní, ale dělat ji tak, aby byla uvěřitelná. Půjdeme mezi lidi, máme klasické vizuály - plakáty a billboardy, sociální sítě, připravíme jednu větší akci, zřejmě na začátku října," řekl lídr Hynek Brom.
Chceme Plzeň je názvem koalice TOP 09, nezávislých a Zelených a také hlavním mottem jejich kampaně. Podle témat se motto mění na Chceme Plzeň zelenomodrou, empatickou, s pestrou kulturou a podobně.
O 47 míst v zastupitelstvu se bude ucházet 13 subjektů s 550 kandidáty. Minulé volby těsně vyhrálo Spolu 15 z 47 křesel, z toho připadlo devět ODS, tři lidovcům a tři TOP 09. Druhé ANO získalo rovněž 15 mandátů. Pro Plzeň vybojovalo pět křesel, SPD, STAN a Piráti po čtyřech. Koalici utvořilo ANO, Pro Plzeň, STAN a Piráti, má 28 hlasů v zastupitelstvu.