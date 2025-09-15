Z rodin se dojily peníze, přiznal mladík souzený za zotročování studentek

Petr Ježek
  14:22aktualizováno  14:22
Rok po zahájení soudního jednání připustil třiadvacetiletý nezaměstnaný muž z Karlovarska, obviněný z dlouhodobého zotročování studentek, že některé věci popsané v obžalobě jsou pravdivé. „Kategoricky ale odmítám, že bych se k dívkám choval hrubě,“ řekl dnes v jednací síni mladík, který za poslední rok výrazně změnil svoji vizáž.

Ke Krajskému soudu v Plzni ho dnes eskorta přivezla holohlavého a s vousy, před rokem měl krátké vlasy a pečlivě oholenou tvář.

Podle spisu hledal oběti na seznamkách. Jakmile se s ním dívky vyspaly, začal je podle obžaloby vydírat zveřejněním videí z jejich sexu, která potají pořídil. Zcela ovládal jejich život, zneužíval je, ponižoval, znásilňoval, nutil je sloužit mu a okrádal je. Jedna z obětí kvůli tomu uvažovala o sebevraždě.

Dívky izoloval od rodin, tvrdil jim, že kromě něj nikdo z příbuzných o ně nemá zájem. Přinutil je sázet a tvrdil jim, že prohrály statisíce. Dívky si pak braly půjčky nebo si půjčovaly od rodin a nosily mu další a další peníze, aby měl na prostitutky nebo pobyty v luxusních hotelích.

Muž se dokonce obrátil i na dědu jedné z obětí s tím, že pokud mu nedá ihned peníze na zaplacení dluhů, které vnučka v kasinu udělala, půjde dívka k soudu. Z prarodiče tak obžalovaný vylákal 800 tisíc korun.

Dnes u soudu přišel s tím, že řadu skutků provedl po dohodě s mužem arménského původu.

„Nabídl mi výdělek, sháněl flexibilní lidi, kteří by se pohybovali v šedé zóně. Předal mi už vytvořené a ověřené profily do seznamek. Jednalo se o to, abych na seznamkách našel co nejvíce dívek mezi 25 a 35 roky, a ty pak finančně ‚vytuneloval‘. Já mu oponoval, že lepší by byly ve věku od 35 do 55 let, tam by to bylo rychlejší,“ tvrdil dnes soudu mladík.

Bil je, znásilňoval a ponižoval, viní mladíka ze zotročování studentek

Nakonec podle obžaloby zotročil tři dívky. Minimálně jedna může mít z prožitých hrůz podle znalců doživotní psychické následky. Jednu z dívek například nutil, aby ho svlékala, oblékala, myla mu boty, částečně jí ostříhal vlasy, donutil ji, aby se pořezala na ruce. Nesměla chodit ani ven, omezoval ji v hygieně, když šla na toaletu, šel s ní. Dívka od něj téměř nahá utekla.

Muž potvrdil, že si on a jeho údajný komplic zjišťovali, jaký rodiny obětí majetek, co by ještě mohly prodat, aby se k němu dostaly další peníze. „Z rodin se dojily peníze. Já jsem mu pak dával polovinu, aby je zhodnotil. Imponoval mi,“ vysvětloval souzený.

O muži s arménskými kořeny podle svých slov dosud nemluvil, protože doufal, že mu teď pomůže. Že ho za dlouholeté mlčení finančně odmění. Do dnešního dne ale od něj nedostal ani korunu, proto se rozhodl mluvit.

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

„Teď mi došlo, že budu odsouzen i za něj a že se mi od něj nedostalo ani špetky podpory, ani zpětné vazby, finanční náhrady,“ vysvětloval obžalovaný.

Z reakce soudu však vyplynulo, že je novou verzí příliš nepřesvědčil. Pokud obžalovaný v řádu dnů nedodá slíbené nové důkazy, jež by podpořily nově předloženou verzi, jednání bude na podzim pokračovat závěrečnými návrhy.

Při zahájení hlavního líčení žalobce navrhoval 10 let vězení za znásilnění, zbavení osobní svobody, vydírání, nebezpečné pronásledování, podvod a účast na sebevraždě.

Mladíka soudí za zotročování studentek (24. 9. 2024)

