Bil je, znásilňoval a ponižoval, viní mladíka ze zotročování studentek

Státní zástupkyně Věra Brázdová navrhuje pro Romana M. desetileté vězení. Viní jej ze znásilnění, zbavení osobní svobody, vydírání, nebezpečného pronásledování, podvodu a účasti na sebevraždě.

Muž, kterého do soudní síně přivedla eskorta, vinu odmítá, nesouhlasí ani s právní kvalifikací. „Obžaloba zní hrozně. U zdejšího soudu se prokáže má nevina na zásadní části obžaloby. Obžaloba na mě vrhá světlo nejhoršího kriminálníka za posledních dvacet let. Nic z toho se nestalo,“ řekl čtyřiadvacetiletý obžalovaný.

Přiznal, že ženy zná, jsou to jeho bývalé partnerky. Přiznal také, že sex vyhledával jinde, ale měl ho dostatek. „Tak proč bych některou z poškozených znásilňoval,“ namítl. „Ani jednu jsem nemlátil. Jsem vnitřně přesvědčený, že všechny poškozené musely být v nějakém spojení. Jejich motivací je mě poškodit. Výpovědi jsou vykonstruované. Lidé, kteří mě znají, vědí, jaký jsem a že bych se něčeho takového nedopustil,“ hájí se obžalovaný.

Podle spisu jedné dívce tvrdil, že má její erotické snímky a že s nimi disponuje profesionální hráč, který vyhrožuje zveřejněním a který mu dává pokyny, co má dívka dělat. Své oběti dával různé rozkazy a povely, až úplně ovládal její život.

„Poškozená s ním musela být pořád přes videohovor v mobilu v kontaktu, aby měl přehled, kde a s kým je. V noci, každých pět minut, mu musela posílat e-maily, na jeho nátlak přestala chodit do školy, přestala se stýkat s rodiči a kamarády. Zřídila si platební kartu, přes kterou mu objednávala jídlo, platila hry či posílala peníze. Neustále ji živil obavou ze zveřejnění intimních fotografií,“ četla z dlouhého spisu Brázdová.

V něm se dále píše, že obžalovaný pak studentku přiměl, aby za ním přijela do Karlových Varů, kde ji donutil k pohlavnímu styku, vše si natáčel a zveřejněním videozáznamu znovu svou oběť strašil. Když mu nebyla po vůli, házel po ní věci, plival na ni, kopal kolenem do obličeje. Dívka musela prodat svůj mobilní telefon, ztratila tak možnost komunikovat s rodinou. Když se jí jednou podařilo kontaktovat rodiče pomocí e-mailu, musela jim záhy na rozkaz Romana zavolat, že je vše v pořádku. Dívka se na něm stala zcela závislou, byla neustále pod dozorem a nebyla schopna mu vzdorovat. Přemýšlela i o sebevraždě.

Jsem bohatý a vlivný muž z Ruska, lhal obětem

Jak zaznělo u soudu, v dalším případě se vydával za bohatého a vlivného muže z Ruska a opakoval se stejný scénář. Studentku přinutil, aby se přestala stýkat s rodinou, vyvolal v ní dojem, že kromě něj o ní nemá nikdo jiný zájem.

„Přinutil ji sázet a pak tvrdil, že prohrála vysoké částky a musela je zaplatit. Musela také natočit erotické video, vyhrožoval jí lidmi, kteří dokážou vše vyřešit násilím, kvůli strachu pak ukončila studium na vysoké škole,“ pokračovala státní zástupkyně.

Také tato dívka musela za Romanem M. přijet do Karlových Varů, kde za něj platila hotelové pokoje. Také ji fyzicky napadal, opakovaně znásilňoval, vyhrožoval vystřílením celé rodiny a pod pohrůžkou ji donutil podepsat čtyři smlouvy o půjčce, které měly vzbudit zdání, že dluží větší obnosy jemu a neznámé osobě, píše se v obžalobě.

Roman M. kontaktoval podle spisu i dědu dívky a přesvědčil ho, že pokud nedojde k okamžitému uhrazení dluhů, půjde jeho vnučka k soudu. Muž pak své příbuzné poslal více než 800 tisíc korun. Roman peníze utrácel za hotely a prostitutky. Dívce se nakonec podařilo od něj utéct.

I třetí oběti podle státní zástupkyně Brázdové tvrdil, že je vlivný muž z Ruska. Také musela sázet a obžalovaný jí přitom tvrdil, že prohrála statisíce. Dívka si pak brala půjčky a půjčovala si od rodiny. Také ji opakovaně donutil k sexuálním praktikám, které se jí hnusily.

„Musela ho svlékat, oblékat, myla mu boty, částečně jí ostříhal vlasy, donutil ji, aby se pořezala na ruce. Trestal ji za to, že se podle něj špatně podívala nebo něco špatného řekla. Fyzicky ji napadal, kopal do ní, rozbil jí dioptrické brýle, musela vyhodit do řeky zlaté náušnice. Pak nesměla chodit ani ven, omezoval ji v hygieně, když šla na toaletu, šel s ní. Dívka od něj téměř nahá utekla,“ upozornila žalobkyně.