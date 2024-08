Chybějí důkazy. Senát zprostil obžaloby muže souzené za krádež starožitností

Róbert Mozola a Miroslav Brhlík podle obžaloby nejprve 25. listopadu 2015 poničili hliníkové žaluzie u dveří domu, pak ve dveřích rozbili sklo a tak se dostali do budovy. Vynosili desítky obrazů, soch, knih, rytin a dalších cenností. Kořist pravděpodobně odvezli na Slovensko, část věcí - podle znalců padělky - našli slovenští policisté u otce Mozoly.

Ani to však podle soudců o vině nesvědčí. „Neexistuje žádný přímý důkaz o tom, že se právě obžalovaní případně ještě s někým dalším vloupali do domu ve Valči. Ani nepřímé důkazy netvoří uzavřený řetězec, jsou tam trhliny,“ shrnul dnes soudce Krajského soudu v Plzni Jan Hostaš.

„Jsem nevinný, nespáchal jsem žádný ze skutků,“ zdůraznil Miroslav Brhlík, pro kterého požadovala státní zástupkyně Blanka Špánková šest let vězení za krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Pro spolupachatele Mozolu požadovala pobyt ve vězení ještě o půl roku delší, byl obžalovaný i za zpronevěru.

Brhlík přiznal, že jel 25. listopadu 2015 autem přítelkyně ze Slovenska do Čech. V autě s ním jel jako spolujezdec Mozola. Není vyloučené, že s nimi cestoval i další muž, který je ale už po smrti. Původně prý jeli na domluvenou schůzku kvůli starým obrazům do Prahy. Když tam neuspěli, jeli podle svých slov do Valče. „Na Karlovarsku jsem vůbec nevystoupil z auta,“ tvrdil Brhlík.

Soudci mimo jiné upozornili i na to, že do osobního auta, kterým přijeli, by se nevešly sochy, obrazy a další věci, které podle poškozeného z domu zmizely.

Mozolův advokát Vít Lebeda v závěrečné řeči zpochybnil věrohodnost poškozeného. „Uvádí astronomické částky o majetku, který tam měl být uložený. Přitom to neměl pojištěné, neměl tam zabezpečovací systém, nebylo to zapojené na bezpečnostní pult. Nebyl nájemcem ani vlastníkem objektu, ve kterém byla díla uložená. U soudu nedokázal doložit vlastnictví předmětů,“ argumentoval obhájce.

Hrál si na boháče, ale já měl čím dál větší pochybnosti, říká obžalovaný

Poškozený a Mozola spolu byli v kontaktu už před listopadem 2015. Muž z Valče podle svých slov reagoval na inzeráty Mozoly, který chtěl odkupovat pozůstalost. Muž z Karlovarska mu tvrdil, že má věci za miliony.

„Když chcete udělat obchod s těžkým milionářem, musíte od něj něco koupit,“ vysvětloval Mozola, proč nakoupil už při prvním setkání ve Valči obrazy asi za 150 tisíc korun. Odvezl je na Slovensko a jeden z nich chtěl hned prodat v aukci.

„Asi za dva dny mi volal majitel společnosti, že je to falzifikát,“ uvedl Mozola. „Maximálně jsem na tom prodělal. On to vydával za originály a hrál si na boháče, já měl ale čím dál tím větší pochybnosti,“ vysvětloval obžalovaný.

Mozolovi soudci nakonec vyměřili podmíněný trest 1,5 roku s dvouletou zkušební dobou za zpronevěru. Od poškozeného si už dříve odvezl k renovaci a případnému prodeji starý oltář z roku 1596 v hodnotě půl milionu korun a sochu za dalších 80 tisíc. Oltář prodal dál za 5200 euro (asi 130 000 korun), ale poškozenému nevyplatil ani korunu. U soudu nezaznělo, kde socha skončila.

Muž z Karlovarska obžalovaného urgoval o vrácení obou historických předmětů nebo vyplacení peněz. Podle spisu jel poškozený se svým známým za obžalovaným i na Slovensko. Mozola mu tvrdil, že oltář už nemá, sliboval, že peníze pošle bankovním převodem, vymlouval se.

Návštěva na Slovensku se uskutečnila asi dva týdny před vykradením domu ve Valči. Starožitnosti nebo peníze pak urgoval ještě před Vánoci a také poslední den roku 2015. Vše bylo marné.

Oltář podle dokumentace Mozola prodal až v listopadu 2016 ženě, která jej podle toho, co zdokumentovala slovenská policie, obratem prodala dál údajně neznámému člověku.

Soudci při rozhodování o vině i trestech zohlednili pochybnosti o pravosti obrazů, které měl Mozola mít na Slovensku. V milionové hodnotě měl být obraz od Jana Zrzavého, cenné mělo být i dílo malíře Josefa Šímy. Jenže znalci mají o jejich pravosti pochybnosti. „Pokud to není originál, hodnota obrazu Zrzavého je tisíc korun, u druhého je to nula,“ stojí v posudku.

Podle soudců je nepochopitelné, že poškozený chtěl vrátit oltář a sochu, ale o obrazech včetně toho od Jana Zrzavého se nezmínil.

Dnešní rozsudek není pravomocný. Oba souzení se hned vzdali odvolání, státní zástupkyně si nechala lhůtu.

