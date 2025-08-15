Vykořisťovaní Češi v Británii: ve čtveřici obžalovaných padl jediný trest

Petr Ježek
  15:22
Podmínku dnes udělil Krajský soud v Plzni osmačtyřicetileté Češce, která dojednávala pro lidi z Karlovarska pracovní smlouvy s fast foody ve Velké Británii. Zbylí tři obžalovaní byli už v loňském roce osvobozeni. Obžaloba je vinila z toho, že když sociálně slabí lidé přijeli do ciziny, vzali jim doklady a telefony, nedávali jim téměř žádné peníze a nutili je pracovat šest dní v týdnu 14 hodin denně.
Fotogalerie3

Za mezinárodní obchodování s lidmi byli celkem obžalovaní čtyři lidé z Karlovarska. Potrestaná byla jen jedna žena. | foto: Jitka Kubíková Šrámková, MF DNES

Na lákavou nabídku pracovat ve Velké Británii kývlo několik lidí. Proti skupině z Karlovarska zasáhl společný tým policií České republiky a Velké Británie.

Ze čtyř obžalovaných byla nakonec potrestaná jen osmačtyřicetiletá Gabriela Miková. Krajský soud v Plzni jí vyměřil tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na čtyři roky.

„Dospěli jsme k závěru, že vzhledem k jazykových schopnostem to byla právě Miková, kdo se podílel na uzavírání smluv a musela vědět, kam na jaké účty jsou posílané peníze,“ vysvětlil předseda senátu Jan Špeta.

Čtveřici soudí za vykořisťování chudých, které nalákali na práci do Anglie

Výplaty poškozených odcházely podle spisu na dva účty lidí, kteří lákali oběti do Velké Británie.

Žena s dosud čistým rejstříkem, která dlouhodobě pobývá v Británii, dnes k plzeňskému soudu nepřijela. Svému advokátovi Václavu Krondlovi už začátkem týdne udělila oprávnění, aby v případě odsouzení k podmíněnému trestu oznámil, že se vzdává práva na odvolání. Vyhlášený rozsudek je tak pravomocný, odvolání se vzdal i státní zástupce.

„Soud rozhodl podle našeho návrhu, vzdáváme se práva na odvolání,“ upřesnil po vynesení rozsudku státní zástupce Milan Pózel.

Soudce při odůvodňování verdiktu připomněl, že při rozhodování o obžalované Mikové museli pominout úlohu třech zbylých obžalovaných, kteří byli obžaloby zproštěni už v loňském roce.

„Její role byla v případu okrajová. Ve výši trestu jsme zohlednili, že dosud byla bezúhonná a také dobu, která uplynula od spáchání trestné činnosti,“ uvedl soudce.

Evžen Horňák, který měl podle spisu ve skupině hlavní slovo, zemřel ve Velké Británii v listopadu 2019, ještě před zásahem policie. Nikdy tak nebyl obviněn.

Podle spisu komunikoval z Velké Británie se zájemci o práci, zařizoval jim cestu do ostrovního státu. Obětem po příjezdu do země odebíral mobilní telefony a některé z lidí i fyzicky napadl.

Chyběly důkazy, řekl soud a zprostil čtveřici obžaloby z vykořisťování chudých

Dále podle spisu obžalovaní lákali sociálně slabé do Velké Británie za prací a pak těžili z jejich výdělků od března 2016 do února 2018. U jedné z obětí se podle znalců projevila posttraumatická stresová porucha jako důsledek napadání ve Velké Británii.

Obžalovaní odmítali, že by neustále, i v práci, hlídali poškozené. „Mohli jít domů, prachy dostávali, nikdo si nestěžoval, neměli nouzi. Odhaduju, že za týden jsem si ve fast foodu vydělal 600 liber a 200 jsem dal Horňákovi na náklady. Dávali mi to na účet, ale do dnešní doby nevím na jaký, Eda Horňák mi z té výplaty něco dal,“ uvedl předloni u soudu tehdy obžalovaný David B., který své kamarády na drogách s Horňákem přes Skype seznamoval.

Soudci vysvětlili, že podle jejich závěrů obžalovaní poškozené v zaměstnání nehlídali. Zároveň nemohli prokázat, že by měl někdo ze souzených značný majetkový prospěch, že by si nechávali peníze poškozených.

„Poškození v domě v Bedfordu bydleli, užívali ho, jedli tam, myli se, aniž by za cokoli platili. Tamní policie poslala do Bedfordu konstábla, aby se podíval na dům a odhadl náklady na bydlení, mytí, jídlo... Víme, jaké částky chodily od zaměstnavatelů na dva určené účty ve smlouvách, ale nemáme prokázáno, jaká částka z výplat připadla na úhradu služeb,“ konstatovali soudci.

Původně státní zástupce navrhoval obžalovaným tresty osm a devět let. Loni tři ze čtyř obžalovaných soudci zprostili obvinění. Soudci vrchního soudu do Plzně vrátili případ Mikové se závěrem, že u ní vidí znaky spáchaného trestného činu, a plzeňskému senátu nařídili, aby případ znovu otevřel.

Soud zprostil čtveřici obžaloby z obchodování s lidmi (12. 4. 2024)

