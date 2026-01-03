Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Jitka Kubíková Šrámková
  10:22aktualizováno  10:22
Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října se vrátili z prvotního průzkumu pozůstatků lágrů. Samotné práce začnou příští rok, první artefakty už ale našli při obhlídce.
Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na archeologický průzkum bývalých sovětských lágrů. Ve stepi objevili dochované velitelství táborového komplexu Stěplag z let 1948 až 1956. | foto: ZČU

Ve stepi se dodnes dobře dochovaly pozůstatky jednoho ze zvláštních táborů...
Expediční tým ve složení (zleva) Štěpán Černoušek, Turganbek Alanijazov, Pavel...
Táborová cisterna na vodu
Opuštěný hřbitov vězňů u tábora ve stepi
10 fotografií

Tři body na mapě, kde ve 30. až 50. letech 20. století v oblasti Karagandy a Žezkazganu v Kazachstánu pracovní tábory pro politické vězně ležely, vědci dopředu znali díky předchozí expedici organizace Gulag.cz a historickým špionážním satelitním snímkům americké armády.

Nález dalších tří táborů však při prvních průzkumech na zemi i s použitím dronů překvapil nejen historiky a vědce z Česka, ale i místní odborníky.

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na archeologický průzkum bývalých sovětských lágrů. Ve stepi objevili dochované velitelství táborového komplexu Stěplag z let 1948 až 1956.
Ve stepi se dodnes dobře dochovaly pozůstatky jednoho ze zvláštních táborů komplexu Stěplag (okolí Žezkazganu).
Expediční tým ve složení (zleva) Štěpán Černoušek, Turganbek Alanijazov, Pavel Vařeka a Akžol Dosnazarov u jednoho z bývalých táborů Stěplagu
Táborová cisterna na vodu
10 fotografií

Dva nově objevené tábory jsou v okrajových částech existujících sídel, třetí, který je celý unikátně dochovaný, našli ve stepi i s hospodářským zázemím. „Na místě jsou pozůstatky vězeňských baráků a dalších staveb, oplocení z ostnatého drátu a velké množství vyhozených nebo ztracených předmětů dokumentujících každodenní život ve zvláštním táboře pro politické vězně,“ popsal archeolog a vedoucí výzkumu Pavel Vařeka z Fakulty filozofické ZČU.

Hřbitov připomínají rozlámané kříže a dřevěné kůly

Stepní tábor nalezený hluboko ve stepi, zkráceně Stěplag, byl poválečný komplex zvláštních táborů pro politické vězně se zpřísněným režimem. Zadržováni tu byli příslušníci více než 40 národů, mezi nimi především Litevci, Lotyši, Ukrajinci, ale také Čechoslováci, kteří v okolí Žezkazganu těžili měď, mangan a uhlí. Právě tam v roce 1954 vypuklo Kengirské povstání, které sovětské tanky krvavě potlačily.

Nedaleko jednoho z táborů se ve stepi dokonce podařilo zmapovat i hřbitov obětí, kde jednotlivé hroby označují dřevěné kůly a rozlámané kříže. „Je to unikátní a velmi působivý nález, který ukazuje, o jak tragickou kapitolu dějin se jedná a kolik toho zůstává neznámého a nedořešeného. Nevíme, kdo je v těchto hrobech pohřbený, ani jaké byl národnosti, ale vzhledem k pestrému složení vězňů Stěplagu nemůžeme vyloučit ani českou stopu,“ vysvětlil Štěpán Černoušek z organizace Gulag.cz.

Podle něj by plánovaný výzkum mohl s pomocí kazašských archivů poodhalit i konkrétní osudy vězňů. „Archeologický výzkum táborů Gulagu, který by kombinoval nedestruktivní metody i odkryv, nebyl dosud nikdy realizován. Náš český tým jej na vybraných lokalitách dokumentovaných během této expedice plánuje zahájit v příštím roce,“ vysvětlil Černoušek.

Části oblečení a obuvi, fragmenty nádob a lahví

„Dle našich odhadů pobývaly v lágrech v sovětském Kazachstánu stovky Čechů a československých občanů, ale konkrétní osudy zatím známe jen v několika jednotlivých případech,“ dodal.

První historické artefakty už archeologové našli na povrchu při obhlídce, mezi nimi fragmenty nádob a lahví, hliníkový hrnek, části oblečení i obuvi vězňů. V místě někdejší strážní věže vědci dokonce objevili vystřelenou nábojnici. „To dokládá, že z věží strážní skutečně vedli palbu, ať pro výstrahu, nebo na vězně, kteří se pokoušeli uprchnout. Identickou situaci jsme dokumentovali u pozůstatků strážní věže v táboře Nikolaj na Jáchymovsku ze stejné doby,“ doplnil Vařeka.

Odlišné podmínky dochování táborů v kazašských stepích a v krušnohorských lesích okolo Jáchymova nabízejí podle něj mimořádně zajímavé možnosti srovnávacího výzkumu materiálních otisků těchto zařízení. „Nalezené pozůstatky konstrukcí a předměty umožňují porovnat stavební podobu táborů a podmínky života v nich,“ sdělil Vařeka.

Přiblížil, že výzkumy vědci následně spojují i s komunitní archeologií, kdy pamětníkům a potomkům stalinských represí nálezy a poznatky ukazují a popisují. „A oni nám k tomu vyprávějí příběhy z té doby. Potom slyšíme věty typu: tady bydlel dědeček, kterého zastřelili příslušníci bývalé sovětské tajné služby NKVD, když utíkal do Číny,“ nastínil Vařeka.

Archeologický průzkum v Kazachstánu je součástí dlouhodobého projektu Zdivočelá země: archeologický a transdisciplinární výzkum resilienčních strategií ve 20. století. Resilience označuje psychickou i fyzickou odolnost, schopnost adaptace a zachování funkčnosti navzdory obtížným podmínkám.

Komunistickou kolektivizaci zkoumáme u nás i v Kyrgyzstánu, říká archeolog

Jedná se o jedno velké univerzální téma, kterým je archeologie totalit, která plzeňské archeology velmi zajímá. Na lokalitě Ak-Žar v Kyrgyzstánu, kde popisují starověk a obraz o životě na známé euroasijské hedvábné stezce od 1. tisíciletí před Kristem, proto dokumentují i násilnou kolektivizaci. Za Stalina byli totiž místní kočovníci násilně kolektivizováni. A protože se to nepovedlo – kočovníci se totiž velmi bránili – byli deportováni z hor do zemědělské oblasti.

Tam museli pracovat na bavlníkové plantáži v sovchozu, což byl státem vlastněný zemědělský podnik v bývalém SSSR. Na místě, odkud kočovníci odešli, zůstaly stopy po jejich zimovišti. V létě totiž pásli v horách a na zimu sestupovali do údolí. „Kromě jiného zkoumáme pozůstatky tohoto tábořiště, což byly jednoduché stavby, které se tam zachovaly dodnes,“ přiblížil již dříve Vařeka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Pozor na falešné bankovky v hodnotě 100 eur. Jsou obtížně rozeznatelné

Falešné bankovky v hodnotě 100 eur. (3. ledna 2026)

Policie v Ústeckém kraji varuje veřejnost před výskytem falešných bankovek v hodnotě 100 eur. V posledních dnech se jich podle policistů objevilo v oběhu hned několik, především na Ústecku. Padělky...

3. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Kuřim letos slaví 800 let od první písemné zmínky, oslavy budou mít tři vrcholy

ilustrační snímek

Oslavy 800 let od první písemné zmínky budou letos provázet obyvatele Kuřimi na Brněnsku celým rokem. První akce se uskuteční už 11. ledna a oslavy budou mít...

3. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Plzeň začne v půlce roku stavět víceúčelovou sportovní halu asi za půl miliardy

ilustrační snímek

Plzeň začne letos v polovině roku stavět víceúčelovou sportovní halu zhruba za půl miliardy korun. Vznikne do dvou let vedle kampusu Západočeské univerzity v...

3. ledna 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Opavská kulturní organizace hledá svědky poválečného vysídlení Němců

ilustrační snímek

Opavská kulturní organizace (OKO) hledá svědky poválečného vysídlení Němců z regionu. Na základě svědectví a nalezených dobových fotografií chystá výstavy,...

3. ledna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pěti státních památek v hradeckém kraji klesla o 4,76 procenta

ilustrační snímek

Návštěvnost pěti památek v Královéhradeckém kraji ve správě pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na Sychrově v roce 2025 meziročně klesla o 4,76...

3. ledna 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

Ceny 2026: Lidé v kraji zaplatí více za vodu i teplo, poplatky nezdražují

Před dvaceti lety prošla 21. budova v baťovském areálu, která je nejvyšší ve...

Obyvatele Zlínského kraje čeká v letošním roce mírné, maximálně pětiprocentní zdražení vody a tepla. Poplatky zůstávají na cenách minulého roku. Nejvíce si za teplo připlatí obyvatelé Vsetína.

3. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Basketbal na vozíku hraje profesionálně a říká: V Itálii na zápasy létáme

Hendikepovaný sportovec Jan Herman ze Strakonic. (2. ledna 2026)

Jan Herman začínal po nehodě s florbalem a basketbalem na vozíku v Českých Budějovicích. Zároveň vystudoval práva na Západočeské univerzitě v Plzni, kde byl prvním studentem na vozíku, ale odmítl...

3. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Policie na Ústecku varuje před falešnými bankovkami v hodnotě 100 eur

Policie na Ăšstecku varuje pĹ™ed faleĹˇnĂ˝mi bankovkami v hodnotÄ› 100 eur

Před falešnými bankovkami v hodnotě 100 eur varuje policie v Ústeckém kraji. V krátké době se na Ústecku objevilo v oběhu několik takových padělků. Na první...

3. ledna 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Novoměstská galerie přiblíží komorní výstavou práci sochaře Jakuba Flejšara

ilustrační snímek

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě chce letos na komorní výstavě představit další díla sochaře Jakuba Flejšara, jehož rozměrné figury jsou v ulicích města...

3. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Šťastné konce obyvatel pražské zoo. Chovatelé loni zachraňovali koně i želvy

Velké drama se odehrálo v červnu na Pražském okruhu. Hřebec Wisky při převozu...

Chovatelé z pražské zoologické zahrady loni řešili hned několik dramatických situací, při kterých šlo zvířatům, o která se starají, o život. Díky jejich duchapřítomnosti i odborným znalostem ale...

3. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

EXTERNÍ E-MAIL
Na několik minut byl na oslavu Nového roku rozsvícen plynový světlonoš od Ladislava Šalouna Věda a práce u bývalé plynárny Michle. Martin Kubík Žateckých 14,Praha 4.

vydáno 3. ledna 2026  11:51

Praha

Praha

Na vánoční a novoroční provoz PID naváže od 5. ledna 2026 do 1. března 2026 poloprázdninový provoz .Tramvaje a autobusy pojedou podle poloprázdninových jízdních řádů. Provoz metra nebude omezen.

vydáno 3. ledna 2026  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.