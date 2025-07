Denně společnost vypěstuje 2,5 tuny žampionů zahradních a krémových, až 90 procent této produkce si zákazníci kupují v obchodních řetězcích.

„Většinu, 65 procent, vozíme do Německa do čtyř centrálních skladů NORMY DE. Z českých řetězců měla o naše houby zájem pouze Billa, výjimkou je Globus ve Zličíně a v Plzni, které zaujal jedinečný produkt – žampiony s vysokým obsahem vitaminu D, který dodáváme jako produkt vlastního výzkumu a technologie jako jediní v republice a zřejmě i v Evropě,“ vyjmenoval Zdeněk Skala, jednatel firmy, který v roce 1992 stál u jejího zrodu.

Probojovat se a zůstat dodavateli v obchodních řetězcích je ale těžké. „Drtí nás pěstitelé z Polska a Maďarska, kteří mohou nabídnout nižší ceny. Nemáme šanci jim konkurovat. Mají různé daňové úlevy, dostávají dotace, které nᚠstát nenabízí. Dostali jsme se do situace, kdy velkoprodejní cena žampionů je nyní téměř stejná jako před 30 roky. Přitom se nám neustále zvyšují vstupní náklady,“ postěžoval si Skala.

„Největší položku, 30 až 40 procent, tvoří mzdy. Dále je to elektřina, voda, nafta, substrát a tak dále. Jen pro porovnání, cena kubíku vody se postupně z 20 haléřů za kubík zvýšila téměř na 80 korun. Náklady, včetně služeb, jdou neustále nahoru, ale řetězce od nás produkt za vyšší cenu odmítají vykoupit,“ vypočítal.

Firma se pak ocitá v pasti, kdy musí přijmout výkupní cenu, kterou jim řetězec nabídne. Pokud s tím nesouhlasí, obchodník sáhne po levnějších houbách z ciziny. „Co bychom s těmi tunami hub pak dělali? Nezbývá nám nic jiného než souhlasit,“ krčí rameny.

Firma se za poslední roky dostala do situace, kdy nemá žádný zisk. Sto let starý objekt v bývalém chemickém podniku Lachema, kde houby pěstují, by potřeboval zrekonstruovat. Na to ale nejsou finance.

Majitelé společnosti se nakonec dohodli, že skončí. V úvahu připadají dvě možnosti. Firmu buď někdo koupí a bude v podnikatelském záměru pokračovat, nebo, a to se jeví jako pravděpodobnější, produkce žampionů, včetně těch s vysokým obsahem vitaminu D, a také hlívy ústřičné v Kaznějově skončí.

„Konec je naplánovaný na polovinu října, už bohužel rozdáváme hromadně výpovědi,“ přiznal se smutkem v očích jednatel firmy, který se s některými zaměstnanci zná téměř 30 let. Výpovědi dostane 40 lidí.

Paradoxem podle něj je, že velkopěstírna je v současné době v nejlepší kondici, v jaké kdy byla. Před několika měsíci vylepšili technologii, mají dostatek zaměstnanců, obnovený je i vozový park. „Firma může fungovat sebelépe, ale když nevydělává, nemá smysl v tom pokračovat,“ přetlumočil rozhodnutí majitelů společnosti.

Agaricus patří mezi tři největší producenty žampionů v ČR. Na stejné technologii předpěstovaných polic takových žampionáren fungovalo dříve šest. Ty uzavřením Agaricusu definitivně skončí. Teď už zůstávají jen České houby Soběslav a Funghi Ostrava, které pěstují žampiony na regálové technologii.