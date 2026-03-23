KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany hejtmana Jana Grolicha

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Shodli se na tom v pátek účastníci krajské konference v Plzni. ČTK o tom dnes informoval nově zvolený předseda krajské organizace a náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro IT a evropské záležitosti Martin Rybár. Konference se měla původně konat až tento týden, z organizačních důvodů se přesunula. Celostátní sjezd se uskuteční 24. a 25. dubna v Ostravě, dosavadní lidovecký předseda Marek Výborný už mandát stranického šéfa obhajovat nebude.
Grolich, který získal podporu na předsednický post také od lidovců ve Středočeském a Libereckém kraji, se plzeňské krajské konference účastnil. "Získal naši jednoznačnou podporu. On sám také požádal, abychom podpořili na post celostátní místopředsedkyně naši plzeňskou Libuši Hubáčkovou," řekl Rybár. Podporu na místopředsedy strany tak v Plzni získala zastupitelka na plzeňském magistrátu a zastupitelka centrálního městského obvodu Hubáčková a také poslanec František Talíř.
Lidovci v Plzeňském kraji si také zvolili nové krajské vedení. Rybár na postu předsedy nahradil Stanislava Šece, který byl v čele lidovců v kraji od roku 2022 a znovu už nekandidoval. Prvním krajským místopředsedou se stal Oldřich Rozšafný, místopředsedy Libuše Hubáčková a Jaroslav Orel. V novém krajském předsednictvu je doplní ještě členové Stanislav Antoš, Štěpán Krňoul, Jiří Basl, Petr Fojtíček a Jan Novák.
Lidovci se na konferenci věnovali také diskusi o letošních komunálních volbách. "Probíhají přípravy, v Plzni vedeme jednání o případné spolupráci na volbách," řekl Rybár. V minulých obecních volbách lidovci v krajském městě kandidovali jako součást Spolu. V sedmačtyřicetičlenném magistrátním zastupitelstvu získalo Spolu 15 mandátů, z toho tři mají lidovci. Dalších osm míst zastupitelů získali v deseti městských obvodech. Lidovci mají také například starostu okresního města Domažlice. V krajských volbách v roce 2024 se lidovci spojili s uskupením Pro Plzeň a ze čtyř získaných mandátů dostali tři, jeden ze zvolených zastupitelů však odstoupil.