Kempy v Plzeňském kraji čekají v létě větší zájem českých turistů, nezdražovaly

Majitelé a provozovatelé kempů v Plzeňském kraji očekávají v letní sezoně vyšší poptávku českých turistů než v minulých letech, hlavně rodin. Předpokládají, že hodně Čechů bude kvůli zdražování letů i cest rušit zahraniční dovolené. Vyšší zájem je sice stále o chatky a sruby, ale už třetím rokem se lidé hodně vracejí ke stanování jako levné a atraktivní dovolené, kterou oceňují hlavně děti. Ceny za ubytování i za jídlo zůstávají stejné, vyplývá z ankety ČTK.
"Opravili jsme chaty a upravili plochy kempu. Na červenec a srpen už máme hodně rezervací, z poloviny je určitě plno. Sruby, mobilní domy a chaty už jsou na prázdniny prakticky obsazené," uvedl Vladimír Šabek, spolumajitel kempu La Rocca v Konstantinových Lázních na Tachovsku s 50 chatkami, 72 místy pro karavany a minimálně 200 pro stany.
Podle něj bude letos více Čechů zůstávat přes prázdniny v ČR. Do kempu jezdí hlavně rodiny s dětmi. "Snažíme se to udržovat, aby tam byl klid," uvedl. Kemp proti loňsku nezdražoval ubytování, ani místa na karavan a stan. Velký stan pro tři a více lidí, automobil a volný vstup do bazénu stojí stejně jako karavan 300 korun na noc.
Od loňska jezdí podle Šabka výrazně více lidí se stany než v minulých letech. "Stany jsou fenomén, přibývají. Je to nejlacinější dovolená. Ubytování v hotelech a penzionech by rodiny s více dětmi nezaplatily," uvedl. Šabek předpokládá pokračující propad tržeb v restauraci a ve stáncích, protože lidé na jídle hodně šetří. Restauraci musí spolumajitelé kempu provozovat sami, protože už čtyři roky nesehnali nájemce na celé léto. Kemp musí zajistit plnou penzi dětem, které jezdí na letní tábory a květnové a červnové školní výlety.
Rozlehlý šumavský kemp Annín 1 na Sušicku u řeky Otavy s 200 lůžky v 64 chatkách a více než 200 místy na stany má přes prázdniny hlavně bungalovy, ale i chaty hodně obsazené už od loňska. Na karavany a stany kemp rezervace nepřijímá. "Čekáme, že bude více lidí jezdit na prodloužené víkendy. Ti, kteří nepoletí do zahraničí, tak si udělají jednu hotelovou dovolenou v Čechách a pak si odskočí k nám," řekla provozovatelka Jitka Burešová. Podle ní už mnoho Čechů vlastní karavany a obytné vozy, které nakoupili v době covidu. "Ale záleží hodně na počasí. Jestli bude jako v loňské sezoně, tak to bude bída," uvedla.
Kemp téměř nezdražoval, i když se zvýšily ceny elektřiny, služeb i mzdy personálu. "Novinkou jsou krásné umývárky nádobí. Opravili jsme kiosek a dětské hřiště," řekla Burešová. Ubytování v chatce stojí 300 Kč/osobu/noc, srub je o stokorunu dražší. Kemp nabízí hotová jídla od 150 korun. Lidé v restauraci a kiosku už ale tolik neutrácejí, chodí na jedno jídlo a do kiosku jen pro nejnutnější věci.
Rodinný kemp Keramika u přehrady Hracholusky na Plzeňsku, je na červenec téměř vyprodaný a v srpnu z 80 procent, volno má ještě v jeho druhé polovině. "Obsazeni jsme díky tomu, že cílíme na střední příjmovou třídu od 35 do 60 let. A nezdražovali jsme, protože s klienty hovoříme a vnímáme, že mají těžké uhradit všechny zvyšující se náklady," řekl majitel Vladimír Čech. Očekávají více hostů. "Počítáme s tím, že teoreticky by mělo zůstat více lidí v České republice," řekl. Podle Čecha je pro kemp nutné připravit každý rok novinky. "A protože už máme skoro všechno, tak letos je to pojízdný kiosek studentek akademie hotelnictví," uvedl.
"Je otevřeno už měsíc a máme každý víkend plno. Jezdí hlavně rybáři, protože jsme se umístili na prvním místě v oblíbenosti v rybářských kempech," uvedl Čech. Velkou část hostů kempu, zejména o víkendech, tvoří rodiny cizinců - Němci, Ukrajinci a hodně začali jezdit Mongolové. Mimo sezonu je cizinců 30 procent, v sezoně méně, dodal.