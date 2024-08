V klášteře Kladruby se po opravě zkroutily parkety, památkáři práci reklamují

Největší rekonstrukce v historii kláštera Kladruby na Tachovsku skončila loni v březnu. Úpravy, které si vyžádaly 165 milionů korun, přinesly návštěvníkům dvě nové prohlídkové trasy.

Součástí té, která příchozí seznamuje se životem benediktinských mnichů, je i zastavení, kde průvodci musejí vysvětlovat, proč je v jinak krásné jídelně mnichů zkroucená parketová podlaha.

S firmou OHLA ŽS, která byla generálním dodavatelem rekonstrukce, teď musí památkáři řešit reklamaci části prací. „Refektář je zpřístupněný při prohlídkách od loňského dubna. Od té doby to dělá neplechu. Podlaha se od začátku vlnila, ale nebylo to v takovém rozsahu jako nyní. Od začátku řešíme reklamaci, necháváme si zpracovávat různé posudky, ale zatím žádný závěr není,“ vysvětlil kastelán kláštera Milan Zoubek.

„Je to vada na odevzdaném díle, takže se postupuje standardně podle smlouvy,“ dodal kastelán.

Na otázku, jestli se firma k nápravě nechce znát, když se věc tak dlouho táhne, odpověděl, že to se říci nedá. Reklamace je podle něj v jednání. „Ještě loni to zkoušeli opravit, ale boule se tam udělaly znovu. Je to trošku delší proces,“ nastínil Zoubek.

Iva Cachová, mluvčí firmy OHLA ŽS uvedla, že společnost situaci řeší průběžně. „Nejvíce postižená místa byla ošetřena, aby nebylo omezeno využívání těchto prostor,“ popsala.

„Vlivem ohřátí prostoru pod podlahou v jídelně mnichů v druhém nadzemním podlaží došlo k vysrážení vody, což s největší pravděpodobností způsobilo zvlnění dřevěné vlysové podlahy. Aktuálně čekáme na výsledky znaleckého posudku,“ dodala Cachová.

Chybují hlavně lidé, míní odborníci

Kastelán Zoubek připomněl, že místnost v klášteře nyní funguje trochu jinak, než v době, kdy objekt obývali mniši. Tehdy pod jídelnou fungovala kuchyně, v budově se jinak větralo, v zimě byly vytápěné i mnišské cely.

„Zkrátka klimatický režim byl úplně jiný než ten, který funguje nyní. To vše má vliv. Navíc přízemí pod místností se zvlněnou podlahou bylo strašně dlouho ve špatném stavu, tekla tam voda. To také udělalo své, ale firma musí s těmito věcmi počítat a práce udělat tak, aby vše fungovalo,“ řekl Zoubek.

Odborníci míní, že firmy mají s podobnými problémy počítat. „Kdyby se vše udělalo správně, nemělo by se něco takového stát. To je princip kondenzace, to jsou fyzikální zákony, které se musí respektovat. Někdy to jsou havárie, ale většinou se jedná pochybení jedince,“ okomentoval problém soudní znalec z oboru stavebnictví, který nechtěl být jmenován. Redakce MF DNES jeho jméno zná.

Další znalec z oblasti stavebnictví Jan Doležal podotkl, že se může vyjádřit jen obecně. „Z větší části se u podobných událostí jedná o lidské pochybení. Někdy udělá chybu projektant, ale to je méně časté,“ sdělil.

Problémem je podle znalce to, že ve stavebnictví není dostatek odborníků. „Dnes se vyučuje minimum řemeslníků, odborné práce tu pak dělají Ukrajinci, kteří jsou sice vzdělaní, ale třeba v úplně jiném oboru,“ vysvětlil, proč ve většině případů vidí za problémy lidské chyby.

Specialistů je podle něj ve firmách obecně poskrovnu, znalci se pak setkávají třeba se špatným použitím moderních materiálů.

„Jsou sice certifikované, ale když se špatně kombinují, ve finále nefungují,“ vysvětlil. Dalším problémem podle něj je, že se zakázky soutěží na nejnižší ceny.

„Každý, kdo se do soutěže zapojí, by měl mít nějakou odbornost. Stačí ale, když je ve firmě autorizovaný člověk, ten ale práce většinou nehlídá. Jedná se o nedostatečné kontroly ve firmách,“ podotkl Doležal.

I soudní znalec Jiří Musálek, jehož firma se zaměřuje na soudní posudky v oblasti ekonomiky, památkové péče a stavebnictví, uvedl, že nejčastěji je za reklamacemi selhání lidského faktoru.

Jisté je, že rekonstrukce v klášteře Kladruby ani zdaleka neskončily. „Pro nás tento velký areál pořád ještě není stavebně a restaurátorsky v pořádku. Chceme v té práci pokračovat ještě minimálně do té doby, než bude vypadat tak, jak vypadal ve slavných dobách 18. století. Myslím si, že v této chvíli jsme tak v první čtvrtině prací,“ řekl loni v březnu ředitel českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec.

18. března 2023

Kladruby jsou jednou ze staveb v České republice, do kterých otiskl svůj rukopis přední architekt baroka Jan Blažej Santini-Aichel. Podle jeho návrhu byla v minulosti přestavěna dominanta areálu, a to kostel Nanebevzetí Panny Marie. Na barokní přestavbě se podílel i další slavný architekt, Kilián Ignác Dientzenhofer.