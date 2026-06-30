Klášter v Plasích na Plzeňsku znovu otevřel prohlídkový okruh s hodinovou věží

V klášteře Plasy na severním Plzeňsku dnes mohli návštěvníci po několika letech opět navštívit prohlídkový okruh, jehož trasa vede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, gotické kaple a hodinové věže. Klášter, který už několik let pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci, dokončil první etapu opravy sýpky a věže. V ní je jeden z největších hodinových strojů v Česku, řekl ČTK kastelán Pavel Duchoň.
S opravami třípatrové barokní sýpky s hodinovou věží začali v Plasích před třemi lety. Projekt za 100 milionů korun zahrnoval i opravu altánu. Už předtím ale byla sýpka zavřená kvůli předchozí rekonstrukci opatské rezidence za 200 milionů korun.
Hlavním úkolem rekonstrukce sýpky bylo vyřešit havarijní stav některých částí, včetně kamenného schodiště a zajištění statiky dřevěných konstrukcí v jejím interiéru i ve věži. Památkáři také na fasádě věže opravili ciferníky. "Jsme připraveni pokračovat s další etapou. Teď jsme především řešili špatný stavební stav, krytinu, krovy, schodiště, ale máme vyprojektovanou a připravenou další etapu oprav sýpky, která zahrnuje to, co lidi hodně zajímá, a to je například gotická kaple a interiéry. Podali jsme žádost o 150 milionů korun," řekl kastelán.
Budova barokních sýpek ze 17. století je unikátní v tom, že do hospodářského stavení je včleněná dvoupatrová gotická kaple. Spodní je zasvěcená svatému Václavovi a horní svaté Máří Magdaléně. Kaple jsou spojené schodištěm, ve spodní kapli je fresková výzdoba z poloviny 13. století.
Sýpce dominuje 47 metrů vysoká věž se 340 let starým barokním hodinovým strojem. "Je to jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že je denně ručně natahován naším hodinářem. On tam musí vystoupat přes 100 schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kilogramů do výšky deset metrů. Takže to je každodenní sport," poznamenal kastelán.
Kratší prohlídkový okruh do hodinové věže je o prázdninách přístupný s průvodcem pouze dvakrát denně. Dopolední výprava je u hodin v době, kdy stroj začne odbíjet poledne. Lidé tak vidí soustrojí v pohybu.