Podle náměstka primátora Pavla Bosáka z Pirátů je ale revitalizace podmíněna výstavbou nového silničního průtahu městem podél Karlovarské a Klatovské třídy v režii státního Ředitelství silnic a dálnic.

Součástí nové trasy silnice první třídy má být estakáda přes lochotínské louky a dále Korandovou ulicí k velké kruhové křižovatce v Sukově ulici. Pavel Bosák odhadl, že stavba by mohla být zahájena v roce 2029.

Jedná se však o kontroverzní projekt, který má řadu odpůrců a minulé vedení města jeho přípravu zastavilo. Kritici upozorňovali, že by nová silnice přivedla do centrální oblasti města víc aut, než tam jezdí nyní a přinesla tak víc škody než užitku. Připomínali, že by se kvůli silnici musely bořit domy nebo kácet stromy v Lochotínském parku.

Více zeleně, přívětivější prostředí a bezpečnější pohyb pro chodce a cyklisty

Zástupci nynějšího vedení radnice projekt obhajují a tvrdí, že teprve až vznikne nová komunikace, bude možné odvedením části dopravy zklidnit Klatovskou třídu a kus Karlovarské třídy, kudy denně jezdí desítky tisíc aut.

„Více zeleně, bezpečnější pohyb pro chodce a cyklisty a přívětivější prostředí, to je přesně to, co Plzeň potřebuje. Klatovská má velký potenciál stát se reprezentativní městskou třídou s příjemnou atmosférou pro obyvatele i návštěvníky,“ uvedl Bosák.

Schválenou studii možné budoucí podoby části Klatovské třídy náměstek označil za vizi, která umožní radnici připravovat se na její úpravu po dobudování silničního průtahu.

K výrazným odpůrcům projektu průtahu patří bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09. Prosazování záměru považuje za bizarní. „Město má schválený plán udržitelné mobility. Ten počítá s omezováním příjezdu aut do centra a říká: postavte nejdřív okruh a pak se bavte o tom, co dál. My jsme se tím řídili a měli jsme za to, že nový průtah městem jde absolutně proti tomu scénáři, který byl přijat,“ řekl Vozobule.

Ten tvrdí, že i kdyby měl být průtah někdy dobudovaný, rozhodně by to nemělo předcházet dostavbě východního okruhu. „To by bylo proti smyslu všech strategických dopravních dokumentů, které město má,“ konstatoval. Zároveň tvrdí, že úpravy na Klatovské třídě lze dělat už nyní.

Studii pro úpravu části Klatovské třídy připravila společnost Woring. Navrhované úpravy zahrnují nová stromořadí, širší tramvajové ostrůvky a vyhrazené cyklopruhy. Vozovka bude zúžena na jeden pruh v každém směru, čímž se doprava zklidní. Stromy mají být vysazeny do speciálních výsadbových rýh s využitím dešťové vody.