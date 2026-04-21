Dívku nechali živořit v boudě na dvoře. Soud znovu potrestal nevlastní rodiče

Petr Ježek, vb
  16:02aktualizováno  16:02
Okresní soud v Klatovech se znovu zabýval případem fyzického a psychického týrání dívky, za kterým podle žalobkyně stojí její nevlastní rodiče. Dvojice nedávala dívce dost jídla, školačka chodila ve špinavém oblečení a živořila v dřevěném domku na dvoře, tvrdí obžaloba.
Obžalovaná dvojice před Okresním soudem v Klatovech. Soud je znovu potrestal nepodmíněnými tresty za týrání svěřené osoby. (21. dubna 2026)

Klatovský okresní soud začal řešit případ týrání svěřené osoby. Dvojici hrozí...
11 fotografií

Soudce Jan Kasal opět potrestal dvojici za týrání svěřené osoby nepodmíněnými tresty. Nevlastní matce vyměřil tři roky nepodmíněně, nevlastnímu otci dva roky nepodmíněně. Trest si mají odpykat ve věznici s ostrahou. Navíc dívce musí zaplatit nemajetkovou újmu ve výši půl milionu korun. Dvojici hrozilo od dvou do osmi let.

Okresní soud v Klatovech dvojici zcela stejně potrestal již loni v dubnu. Následně Krajský soud v Plzni po odvolání obžalovaných rozsudek zrušil a nařídil okresnímu soudu nové projednání. Nelíbilo se mu, že hodnotil stávající důkazy jednostranně, a dokazování měl ještě doplnit.

Rodiče nechali nevlastní dceru živořit v boudě, za týrání dostali tři a dva roky

„Dívku psychicky týrali. Nepečovali o její emoční potřeby ani výživu. Jídlo si musela obstarávat sama, ponižovali ji nadávkami, obžalovaná na ni křičela, nebrali ji na rodinné výlety, odstrkovali ji od zbytku rodiny. Neposkytovali jí dostatečné ošacení, špinavé prádlo si musela sama prát,“ odůvodnil výši trestu soudce Kasal.

„Pak ji přestěhovali věci do roubenky bez vody a topení, kde musela přebývat. Domů mohla chodit jen třikrát za den, a to jen pro jídlo a na toaletu. Podle znalců u ní došlo k hlubokému narušení osobnostního vývoje, došlo ke změně osobnosti po katastrofické skutečnosti, což ji závažně omezuje v každodenním životě,“ přidal Kasal.

Dnešní rozsudek není pravomocný. Dvojice si ponechala lhůtu pro případné odvolání, státní zástupkyně se lhůty vzdala.

Jsme stará škola, říkají rodiče

Dvojice jakoukoliv vinu od počátku odmítá. Podle nich je obžaloba vykonstruovaná, nepravdivá a nepodložená. Soudce ale již dříve i dnes zopakoval, že věří dívce.

„Znalci posuzovali její osobnost komplexně. Jejich závěry jsou pro soud naprosto správné a ničím nejsou zpochybněny. Odpovídají tomu, co bylo vyhodnoceno z výpovědi poškozené,“ uvedl loni v dubnu soudce.

Dodal, že ani jeden z obžalovaných v přípravném řízení ani u hlavního řízení neprojevil lítost ani jakoukoliv reflexi. Soudce podotkl, že když se dívka dostala do péče obžalovaného, byla nepochybně hendikepovaná. „Její výchovné prostředí u matky nebylo ideální. Když byla svěřena do péče otce, výchovné prostředí se nezměnilo, spíše výrazně se zhoršovalo. To nebyla výchova, nýbrž týrání,“ pokračoval klatovský soudce.

Případ dívky živořící v boudě vrátil odvolací soud na začátek, rodiče osvobodil

Státní zástupkyně Katarína Peková požadovala pro dívčiny nevlastní rodiče tři roky vězení. Dvaapadesátiletá Vladimíra a o čtyři roky starší Jaroslav podle žalobkyně dívku fyzicky týrali nejméně od září 2019 do června 2022.

„Obžalovaná dívku deptala, když se jí chodila ptát, jak se jí líbí v boudě, kam ji vystrnadili. Když odjeli pryč, zamkli dům a nestarali se, co bude jíst, kam půjde na toaletu. Trest by měl být nepodmíněný, aby si obžalovaní uvědomili, jak špatně se chovali,“ uvedla žalobkyně.

Dvojice připustila, že jsou stará škola, že při výchově používali z dnešního pohledu tvrdší metody. Ale odmítají, že by dívku týrali nebo jí způsobili jakoukoli újmu.

Jaroslav si vzal dívku do péče od někdejší partnerky, když holčičce bylo šest. Do roubenky se podle něj nastěhovala dobrovolně, když předělával pokoje v domě. „Bylo to nouzové řešení. Řekla, že bude radši v roubence, než aby se vrátila do pokoje k mladší sestře. Domů mohla přijít kdykoliv, nezamykali jsme. Mohla si vzít jídlo, kdy chtěla...“ odmítl obvinění. Tvrdí, že dívka nechtěla doma nic dělat.

Policie se případem začala zabývat v červnu 2022, když dívka požádala o pomoc sousedy. Tvrdila, že má hlad, na sobě měla staré oblečení. Od té doby je v dětském domově.

Podle vychovatelů jí trvalo půl roku, než se přizpůsobila a začala si plnit povinnosti. „Straní se vrstevníků, má problémy se slušným chováním, nebere ohled na ostatní, snaží se manipulovat okolím,“ citoval soudce Kasal ze staršího hodnocení vychovatelů.

8. dubna 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Temná Farma zvířat míří do kin. Je nový animák podle Orwella vůbec pro děti?

Animovaný film zpracovává klasickou satirickou a alegorickou bajku o revoluci...

Animovaná Farma zvířat přichází do kin jako nenápadný „rodinný“ film, který ale zasahuje překvapivě tvrdě. Nové zpracování slavné alegorie George Orwell ukazuje revoluci, jež se rychle mění v...

21. dubna 2026  17:17

Jablonec nad Nisou bude mít jen 31 volebních okrsků, ministerstvo to schválilo

ilustrační snímek

V podzimních komunálních volbách budou obyvatelé Jablonce nad Nisou hlasovat jen v 31 volebních místnostech. Původně bylo druhé největší město v Libereckém...

21. dubna 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Muž napadl ženu silným klackem. Zaměstnankyně servisu s traktory skončila v...

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s...

21. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Hazard na staveništi. Lidé zákaz vstupu do areálu ignorují, hrají si tu děti

Přírodní park Červeňák.

Do uzavřeného areálu Červeňák v Pardubicích lidé dál vstupují navzdory zákazovým cedulím. Mezi stavební technikou se však kromě dospělých pohybují i malé děti, které si na staveništi hrají. To by...

21. dubna 2026  17:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šéfka ostravského muzikálu se loučí inscenací inspirovanou jejím životem

ilustrační snímek

Muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) připravuje premiéru autorské inscenace Tak se nám stalo. Děj vychází ze života šéfky muzikálu...

21. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Z hospody si odnesl peníze i tablet. Policie pátrá po zloději

Policie hledá podezřelého muže, vyloupil restauraci v Praze 6 (22. března 2026)

Policie pátrá po muži, který se před měsícem vloupal do restaurace v Praze 6 a způsobil škodu zhruba 25 tisíc korun. Přestože zveřejněný snímek není zcela kvalitní, policisté doufají, že by mohl...

21. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně

Kolaps na fotbale. Diváka oživovali přímo na tribuně

Souboj se v pondělí v Brně neodehrával jen na fotbalovém hřišti, ale i v hledišti. Na brněnském městském stadionu během utkání Artisu a Táborskem upadl na schodišti mezi řadami sedadel jeden z...

21. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Ilustrační snímek

Za zneužití pravomoci úřední osoby stanul dnes před soudem v Plzni dvaasedmdesátiletý bývalý důstojník StB Václav Česák. Podle obžaloby navrhl v roce 1983 založit svazek Tiskař na zaměstnance...

21. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Pardubický kraj rozdělí sedmi obcím bezúročné půjčky na rozvojové projekty

ilustrační snímek

Zastupitelé Pardubického kraje dnes schválili bezúročné půjčky na rozvojové projekty obcí. Z devíti žádostí uspělo sedm, celkem za 57 milionů korun. Půjčky...

21. dubna 2026  14:59,  aktualizováno  14:59

ÚS vyhověl stížnosti cizince, jenž si odpykává deset let za drogový delikt

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhověl stížnosti cizince, jenž si odpykává desetiletý trest vězení za drogovou trestnou činnost. Okresní soud v Sokolově zamítl jeho...

21. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

ČNB řeší tvrdou regulací desítky stížností na finanční poradce

21. dubna 2026  16:30

Připravený průchvat, nebo vysněný velký obchvat? Spor se v Třebíči stupňuje

Trasou rušné Spojovací ulice má mimo jiné vést „průchvat“ městem v podobě, v...

Napětí v Třebíči se stupňuje. Příčinou je stavba obchvatu města, dlouho očekávaného a propíraného ze všech možných stran. Všichni se shodují, že Třebíč obchvat potřebuje. Jenže jak by měl vypadat a...

21. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.