Požár vypukl kolem čtvrt na dvě, kolem půl třetí ho hasiči lokalizovali a již se dál nešíří.
„Povolali jsme čtyřkolky s hasebními moduly, tedy nástavbami, aby se s nimi dalo hasit v lese. Čerpací stanici jsme měli na rybníku v Mochtíně,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Mochtín je obec vzdálená asi 1,5 kilometru, pod niž Újezdec patří.
Na počátku hořel přibližně jeden hektar posekaného pole. Poté se oheň rozšířil do sousedního lesa. „Práce nám komplikovalo větrné počasí,“ upozornil Poncar.
„Zasažená je plocha zhruba 3,5 hektaru. Příčina požáru a výše škody je v šetření,“ dodal mluvčí.
Zemědělci pole rozorali, aby se plameny dál nešířily.
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