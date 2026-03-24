Cyklista havaroval kvůli psovi, letecky ho transportovali do nemocnice

Autor: vb
  15:42aktualizováno  15:42
Do obce Skránčice na Klatovsku vyjížděli o víkendu policisté. Zranil se tam cyklista, který spadl z kola poté, co mu pod něj vběhl cizí pes. Majitelka zvířete je podezřelá z ublížení na zdraví.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Nehoda se cyklistovi přihodila v sobotu v půl osmé ráno na louce u obce Skránčice nedaleko Zavlekova na Klatovsku.

„Padesátiletá žena venčila dva psy na louce. Jeden z nich, pes středně velkého loveckého plemene, utekl na komunikaci, kde v tu chvíli projížděl sedmapadesátiletý cyklista,“ popsal policejní mluvčí Michal Schön.

Následně došlo ke střetu a cyklista spadl z kola na zem. Při tom utrpěl zranění. Přivolaní záchranáři si ho převzali do péče.

„Utrpěl středně závažné zranění v oblasti hlavy a po základním ošetření byl transportován leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice v Plzni,“ poskytl vyjádření za záchranáře Luboš Bouček.

Policisté u muže vzhledem k jeho zranění nařídili odběr krve ve zdravotnickém zařízení. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a případem se nadále zabýváme,“ uzavřel Michal Schön.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

