Uhynulá vlčice pocházela z výběhu v Srní. Třetí vlk je stále na svobodě

Autor: iDNES.cz, ČTK
  17:22aktualizováno  17:22
Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří vlků, kteří nezjištěným způsobem z výběhu na přelomu července a srpna uprchli. Správci parku se snaží i podle hlášení od veřejnosti chybějící zvíře vystopovat, vysledovat jeho návyky a odchytit ho, řekl v pondělí mluvčí parku Jan Dvořák.
Lidé mohou v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě pozorovat ve výběhu vlky.

Lidé mohou v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě pozorovat ve výběhu vlky. | foto: David Peltán, MAFRA

Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Muž na procházce se psem potkal u Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku...
Vlčici, která se od pátku 8. srpna potulovala kolem návštěvnického centra, se...
Kolem Návštěvnického centra v Srní na Šumavě se pohybují vlci. Zřejmě utekli z...
9 fotografií

Prvního z uprchlých vlků odchytli zoologové 13. srpna v noci s pomocí narkotizační střely v blízkosti návštěvnického centra v Srní a po denním pozorování v odděleném výběhu sedmiletou vlčici vrátili zpět ke smečce.

Druhou vlčici odchytli do pasti 20. srpna v noci v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Odpoledne ale pak uhynula.

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Příčinu se pokusí v září při pitvě zjistit odborníci. Protože se u ní po odchytu nepodařilo najít čip, kterým byli všichni vlci z výběhu označeni, zoologové pro její určení odeslali její genetické vzorky do laboratoře. Testy nyní potvrdily, že patřila ke smečce. Přesnou identitu samici zatím zoologové nepřidělili, je to ale minimálně sedmileté zvíře.

Na svobodě zůstává ještě jeden vlk. Podle posledních hlášení od místních lidí i turistů, se pohybuje v širším okolí Srní a Kvildy. Správci parku nemají stoprocentní jistotu, že pozorované zvíře je skutečně uprchlík z výběhu v Srní, napovídá tomu ale jeho chování a menší plachost, než mají divocí šumavští vlci.

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

„Zprávy od veřejnosti o pozorování vlka nám stále přicházejí, velmi si toho vážíme a děkujeme za ně. Pomáhají nám vysledovat pohyb vlka,“ řekl Dvořák.

Ve výběhu u návštěvnického centra byla původně smečka 13 vlků. Výběh otevřel park na podzim roku 2015, dospělému páru se pak pravidelně rodila mláďata, poslední vlčata byla v roce 2018 a pak ještě jedno mládě v roce 2020.

Dalšímu rozrůstání smečky zoologové zabránili sterilizací samců. Při zjištění, že z výběhu utekla zvířata, našli v srpnu zoologové v jedné z nor rozlehlého výběhu lebku a další ostatky jednoho uhynulého zvířete.

6. srpna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

V Hradci začal předprodej na divadelní festival, Cimrmani vyprodáni za pět minut

Královéhradecké Klicperovo divadlo dnes dopoledne zahájilo prodej vstupenek na festival Čekání na Václava, kterým od roku 2004 otevírá divadelní sezonu....

25. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Uhynulá vlčice pocházela z výběhu v Srní. Třetí vlk je stále na svobodě

Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří...

25. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Přesuňme ostatky manželů Škvoreckých k nám, nabízí Josefovo rodiště Náchod

Radnice v Náchodě chce usilovat o to, aby se ostatky Josefa Škvoreckého a jeho manželky Zdeny Salivarové v budoucnu přesunuly na území tohoto města. Spisovatel a tamní významný rodák má nyní v...

25. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Neonová instalace na fasádě Domu umění připomene 100. výročí narození Chatrného

Umělec Pavel Korbička dnes v Brně začal s montáží světelné neonové instalace, která uctí 100. výročí narození českého výtvarníka Dalibora Chatrného. Na fasádě...

25. srpna 2025  15:23,  aktualizováno  15:23

Otřesy země u Orlíku. Mohlo je vyvolat doznívání důlní činnosti, naznačil odborník

Zemětřesení o síle 2,3 magnitudo zaznamenali dnes po poledni vědci nedaleko Orlické přehrady na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje. Lidé slyšeli dunění a zaznamenali mírné otřesy, žádné...

25. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Křeček: Důležité je, aby lidem nadále odpovídali lidé, ne umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) a lidská práva se podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka stanou jedním z témat, kterými se ombudsman bude zabývat. Důležité ale...

25. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Muž spadl do desetimetrové studny, specialisté jej zachraňovali půl hodiny

Do desetimetrové hloubky se propadl muž na Brněnsku, kterému se při práci ve studni přetrhlo lano. Do záchranné akce se zapojili specializovaní hasiči a po půl hodině nešťastníka se středně těžkým...

25. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  16:42


EXTERNÍ E-MAIL
Patio v Malkovského ulici.
Pavel Kyselák

vydáno 25. srpna 2025  16:32

Staré Město

Holubi v okapu na Starém Městě.

vydáno 25. srpna 2025  16:32


EXTERNÍ E-MAIL
I vyřazené tenisové míčky v Kladrubské ulici
mohou ještě někoho potěšit. A navíc jsou zadarmo.
Pavel Kyselák

vydáno 25. srpna 2025  16:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Platnéřšká ulice

Vůz kurýra společnosti Allegro v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.

vydáno 25. srpna 2025  16:31

Havelská ulice

Pes pije z louže na v Praze 1 na Starém Městě v Havelské ulici na Havelském trhu.

vydáno 25. srpna 2025  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.