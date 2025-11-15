„Opravdu to začalo svatbou kamarádky. Tehdy jsem pochopila, že chci jít tímto směrem. Jsem organizační typ, organizovala jsem hodně akcí v domu dětí, práce s lidmi, organizace, plánování, to vše je mi vlastní,“ popisuje Martina Fialová, která čeká druhé dítě a práce se svatebčany se nezříká.
Situace v oboru se podle ní mění. I proto, že snoubenci při přípravě svateb začali v posledním roce šetřit. „Hodně se totiž zdražily nájmy svatebních prostor a svatby tak vyjdou strašně draho. Až 100 tisíc korun stojí pronájem za jeden den třeba v hodně oblíbených stodolách, ale poptávka je asi tak veliká, že zatím majitelé nemají důvod zlevňovat,“ popisuje situaci koordinátorka svateb.
Jisté však je, že za tři roky se nájmy zvedly na dvojnásobek, navíc vyhlášená místa mají rok dopředu obsazeno.
Kvůli šetření se tedy nevěsty vydávají více než dřív třeba cestou tajných svateb. „Samozřejmě se to netýká všech, stále zůstává skupina, která je ochotná dát za svatbu třeba 400 tisíc korun, ale opravdu přibývá šetřivých párů. Hodně lidí dělá tajné svatby, nikomu o sňatku neřeknou a posléze se sejdou s rodinou na zahradě, kde udělají grilovačku a tam příbuzným vše oznámí nebo jen pošlou oznámení, vzali jsme se toho a toho dne,“ popisuje Fialová.
Svatba u přehrady, na mýtině či na kopci v horách
Právě takovou svatbu nedávno organizovala přímo u nýrské přehrady. „Nazdobila jsem tam snoubencům slavobránu, v pozadí byla vidět hladina přehrady, což bylo pro fotografa hodně atraktivní, nechyběly květiny, přijeli kromě snoubenců a fotografa jen svědci a oddávající s matrikářkou,“ nastínila svatební koordinátorka.
I když se jednalo o malou svatbu, příprava prý nebyla vůbec jednoduchá, protože bylo potřeba hodně povolení. „Jednalo se totiž o místo v chráněné krajinné oblasti (CHKO), kdy bylo potřeba zajistit povolení pro vjezd jak od CHKO, tak od povodí, ale klaplo to,“ popisuje.
Zažila prý i svatbu v lese, kdy pár neměl domluvený žádný pronájem a vyrazil na mýtinu. Připravuje i svatbu na horách, protože snoubenci hory milují a mají vybranou vyhlídku na kopci, kam dorazí jen rodina. „Hodlají se vzít při západu slunce, což by mělo přinést velkou romantiku a nádherné fotografie,“ líčí Fialová.
Podle ní ale svatba v lese či na vyhlídce nemůže proběhnout tak, že svatebčané někam vyrazí, ale je třeba se zeptat majitele pozemku, jestli souhlasí s tím, aby se na místě svatba mohla konat.
„Na vesnici, kde se všichni znají, se to neřeší, ale někdo možná neví, že v oddacím listu se musí objevit katastrální území a místo, kde jsou snoubenci oddaní. To zkrátka musí matrika mít, nejde se rozhodnout ze dne na den, že ke svatbě dojde na jiné louce, než je domluvená s matrikou,“ upozorňuje.
Ne každá matrika je však podle Fialové vstřícná. Některé mají jasně dané, že oddávají jen na radnici, ve dvou zámečcích a jednom statku v okolí a jinde ne, ale jsou i obce, které jsou benevolentnější a vstřícnější. „Jako třeba u nás v Nýrsku, kde jsou ochotní dojet třeba i k nýrské přehradě.“
Stresující může být pro snoubence i online rezervace na svatební den. Hodně obsazené termíny jsou třeba v Plzni, kde se dříve rezervace spustily vždy 1. ledna o půlnoci, takže nevěsty seděly u počítače a zatrhli vysněný termín třeba první minutu v novém roce.
Nově je to prý vstřícnější, protože rezervace na příští rok se spustily už 1. listopadu. „Nevěsty budou u počítače stejně sedět, ale alespoň to nebude na Silvestra,“ chválí nápad Fialová, která se v poslední době orientuje kvůli mateřským povinnostem hlavně na výzdobu svatebních prostor.
Nevěsty jsou ohledně dekorací čím dál náročnější
A to prý není legrace, protože nevěsty jsou v oblasti dekorací čím dál náročnější, protože jsou hodně ovlivněné sociálními sítěmi. „Třeba na fotografiích právě ze sociálních sítí mi představí styl, který by se jim líbil, pak s nimi navštívím místo a posoudím, jestli se tam jimi vybrané dekorace hodí. Ne do každé stodoly se totiž hodí třeba zlaté doplňky.“
Vysoké nájmy svatebních prostor podle ní přinášejí vyšší nároky časové. „Dříve si totiž snoubenci pronajímali místa na celý víkend, ale nyní kvůli úspoře jen na jeden den, takže na přípravu dekorací mám méně času. Začínáme tedy brzy nad ránem, aby se vše stihlo do obřadu,“ vypráví Fialová.
Záleží prý na tom, jak rozsáhlou výzdobu si nevěsta přeje, někdo třeba požaduje i baldachýny na stropě, světélka, někdo požaduje jen nazdobený stůl. „V průměru mi ale výzdoba svatební stodoly trvá zhruba pět hodin,“ uvádí koordinátorka svateb a dekoratérka v jednom.
Romantika frčí pořád
Ve skladu prý má přes 300 druhů dekorací. „Mám třeba sto druhů váziček a od každého druhu třeba 30 kusů. Na stolech jsou nyní hodně oblíbené skleněné tubusy se svíčkami. Zkrátka romantika je hodně žádaná, proto jsou žádané i vázy s květinami, které pak musí doladit floristka,“ říká.
Nevěstám se prý dlouhodobě líbí i dekorace ve zlaté barvě. Ve zlaté si přejí svícny, vázy, zlaté zdobení doplňuje i jmenovky či svatební tiskoviny.
V zásobě prý má ale i hodně prvků z kulatiny, které už ale tak žádané jako dříve nejsou. „Kmen se nařeže na plátky a těmito plátky se zdobí stoly, jednu dobu to byl velký hit. Na dřevní plátky se dávaly třeba ubrousky, svíčky, vázy, na stole se objevovaly ve stejném duchu i špalíčky na jmenovky, zkrátka všechno bylo z kulatiny,“ vzpomíná Fialová, která musí neustále obměňovat zásobu dekorativních prvků. „Někdy je nestačím ani dokupovat,“ dodává mladá žena s úsměvem a připomíná, že práci pro snoubence bere jako své velké hobby. Bližší informace jsou na stránce www.svatebnikoordinatorkaplzen.cz.