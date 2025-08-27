Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

Autor: vb, pek
  17:22
V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé sice záchranáře včetně vrtulníku zaznamenali, ale co se stalo, netušili. O tragédii se teprve postupně dočítali na internetu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ve Velkých Hydčicích, které čítají necelých 220 obyvatel, redaktor iDNES.cz ve středu odpoledne téměř nikoho nepotkal. Jen několik vodáků splouvalo řeku Otavu. Místní obchůdek byl zavřený.

Firma, kde k tragédii došlo, stojí na konci obce. Z jedné strany má kolem sebe pole, na druhé vede železniční trať. Na parkovišti před vchodem stálo několik aut, nikde ale ani noha.

Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025)
Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025)
Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025)
Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025)
9 fotografií

Starší žena, která zrovna vcházela ze zahrady do domku, redaktorovi jen řekla, že o ničem neví. „Je to strašná věc, tragédie. Sama jsem několikanásobnou babičkou, nedokážu si to vůbec představit,“ kroutila hlavou u vrátek seniorka.

Další místní mladší žena zaregistrovala vrtulník, který ale podle ní zřejmě usedl na pole dál za železniční tratí. Tušila, že se mohlo něco vážného stát, a tak začala brouzdat po internetu.

Muž, který sekal trávu, také o ničem nevěděl. Zaznamenal jen houkající sanitku. Stejně mluvil i senior ze sousední, jen zhruba kilometr a půl vzdálené vesničky Hejná. „Slyšel jsem vrtulník, ale vůbec jsem nevěděl, proč tu byl. Až jsem si to přečetl na internetu,“ řekl shodně další senior.

Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz

Také vedení obce Velké Hydčice sice o tragédii ví, ale bližší informace nezná. Do firmy raději nevolali, prý mají teď svých starostí až nad hlavu.

Nedaleko firmy, která vyrábí stavební materiál, jako jsou beton, omítky, malty a podobně, je lom, kde se těží vápno a slouží právě k výrobě těchto materiálů. Vyjádření firmy k události se nepodařilo do odpoledních hodin získat.

Patnáctiletý chlapec byl ve firmě na brigádě a podle serveru Novinky.cz se jednalo o mladíka z Ukrajiny. Policisté ani záchranná služba nechtěli komentovat, co přesně se mu stalo. Jen uvedli, že to byl pracovní úraz a mladistvý utrpěl devastující zranění. Podle serveru Deník.cz stroj mu utrhl ruku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Policie hledá svědky tragické nehody u Heřmanovic na Bruntálsku.

Krnovští policisté hledají svědky tragické nehody, která se stala 11. srpna u obce Heřmanovice na Bruntálsku. Při nehodě zemřel mladý muž, další dva byli...

27. srpna 2025  15:48,  aktualizováno  15:48

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...

27. srpna 2025  17:22

Nad Riviérou v Brně opět zahnízdil ostříž, ornitology potěšila i mláďata morčáka

V lesích nad Riviérou v Brně letos opět zahnízdil ostříž lesní, ornitology potěšila i mláďata kriticky ohroženého morčáka velkého. V tiskové zprávě o tom dnes...

27. srpna 2025  15:43,  aktualizováno  15:43

Kritizovaná bytovka v Brně přijde o povolení, developer ji bude muset zmenšit

Obří bytovka, která měla vyrůst po kontroverzně zbourané neorenesanční vile v brněnské ulici Hlinky a jež svými rozměry dráždila sousedy, přijde o povolení pro výstavbu. Podle krajského stavebního...

27. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lidé se budou moci podívat na Nový Jičín z věže farního kostela

Lidé se budou moci podívat na Nový Jičín z věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je v historickém městském centru. Za úpravu církevní stavby na...

27. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Soudy: Nelze nyní pokutovat firmy, které do evidence nezapíšou skutečné majitele

Dokud stát nezmění právní úpravu evidence skutečných majitelů, nemůže nutit firmy k zápisu údajů a sankcionovat je, pokud zákonnou povinnost nesplní. ČTK to...

27. srpna 2025  14:41,  aktualizováno  15:26

Střední zemědělskou školu v Humpolci čeká proměna za stovky milionů korun

Rozšíření a modernizace čeká krajskou Českou zemědělskou akademii a školní statek v Humpolci. V plánu je tam série úprav, v součtu za zhruba 730 milionů korun.

27. srpna 2025  16:14

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

27. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  16:06

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

27. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Přímému napojení k D35 chybí obchvat Zminného, stavět by se mělo na podzim

Správa a údržba silnic Pardubického kraje chce spustit výstavbu obchvatu osady Zminný mezi Pardubicemi a Dašicemi ještě letos. Soutěž na zhotovitele se rozjela před pár dny. Podle původního plánu už...

27. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Do centra Budějovic zamíří tisíce lidí. Blíží se festival Město lidem, lidé městu

Ještě více deštníků nad hlavami v Krajinské ulici, spousta dobrého jídla a pití, setkávání s přáteli, pouliční umělci, zábava pro děti, koncerty a divadla. To je oblíbený festival Město lidem, lidé...

27. srpna 2025  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.