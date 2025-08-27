Tragédie se stala krátce po sedmé hodině ráno. Na místo okamžitě vyjeli záchranáři a povolali i vrtulník z Líní, ten se ale na základnu vrátil prázdný.
„Na místě probíhala rozsáhlá kardiopulmonální resuscitace. Přes veškerou snahu ji museli naši lékaři po zhruba třiatřiceti minutách ukončit pro devastující poranění neslučitelné se životem,“ informovala mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.
Co přesně se mladistvému chlapci stalo, nechtěla komentovat. Stejně tak policisté, kteří si případ převzali.
„Jednalo se o pracovní úraz. Případ si převzali kriminalisté, kteří ve věci nařídili soudní pitvu,“ doplnil informace policejní mluvčí Michal Schön.
Podle informací iDNES.cz se jednalo o patnáctiletého chlapce, který byl ve firmě na brigádě. Podle serveru Deník.cz pracovní stroj chlapci utrhl ruku.
