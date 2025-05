Kromě toho, že mladá žena dlouhodobě musela brát antidepresiva, nebyla schopná dokončit školu. Kvůli strachu měsíce nevycházela z domu, a když už šla výjimečně ven, tak pouze s přítelem nebo rodiči.

Pokud se chtěla vidět s kamarádkami, musely za ní přijít domů. V noci nemohla spát, budila se zpocená z nepříjemných snů. Nakonec se jí rozpadl i vztah partnerem a ona se pak odstěhovala z městečka na Klatovsku, zaznělo u soudu.

Tím vším si prošla čerstvě plnoletá dívka, kterou podle státního zástupce znásilnil před více než dvěma roky čtyřiatřicetiletý František. Napadl ji na podzim 2022 v noci, když se vracela domů s peněženkou původně zapomenutou na stole u restaurace.

Útočník podle obžaloby nečekaně vyskočil ze tmy a rovnou dívku chytil rukou za krk. Varoval ji, aby nekřičela. Pak ji odtáhl ke hřbitovu a tam znásilnil.

„Táhl mě nad kostel. Ztratila jsem při tom boty. Vyhrožoval, že mě zabije, jestli mu nedám sex. Že mě hodí ze skály. Říkal, že mu připomínám bývalou přítelkyni. Odpověděla jsem, že nechci, že mě nepřitahuje, že mám přítele. Povalil mě na zem. Bouchla jsem při tom zezadu do hlavy asi o kameny,“ popisovala dívka.

Bránila se, snažila se kopat, mlátit kolem sebe rukama. „Zkoušel mě svlíknout. Čím víc jsem kolem sebe kopala, tím byl agresivnější. Dal mi ránu pěstí do břicha. Mě i sebe dole svlékl. Když jsem mu pak slíbila, že to nikde neřeknu, odvalil se stranou. Dal mi telefon a řekl, ať vypadnu. Utíkala jsem. Přiběhla jsem domů, křičela jsem na přítele, ať hned zamkne,“ pokračovala.

Když příteli řekla, co se jí stalo, ten okamžitě volal policisty. I když ho původně žádala, ať to nedělá.

Útočníka znala z městečka. Policisté si pro něj přijeli hned druhý den. Muž vše striktně popřel. Když později k činu vypovídal na policii, tvrdil, že dívka mu sex sama nabídla už několik hodin předtím a u hřbitova bylo vše dobrovolné. Před soudem odmítl vypovídat.

Oběť jeho verzi jednoznačně odmítla. „On mě nepřitahuje. Vím, co dělal své bývalé družce. Mlátil ji, bylo to veřejným tajemstvím. Nešlo si nevšimnout ran, co měla na obličeji a na rukou,“ řekla svědkyně u soudu.

Pokusil se znásilnit bývalou družku, se kterou má dítě, viní muže obžaloba

Státní zástupce Jiří Richter muže obžaloval i za pokus o znásilnění bývalé družky. To se mělo stát Vánocemi 2021, když si k němu žena přišla vyzvednout jejich malé dítě.

„Vstoupila na jeho pozvání do chodby bytu. Když se nacházeli v koupelně, navrhl jí jejich poslední společnou soulož. To bývalá družka jasně a srozumitelně odmítla. Začal do ní strkat. Uchopil ji za ruku, a byť se snažila jít k synovi, který se v obývacím pokoji díval na televizi, neumožnil jí to. Následně ji dostrkal do pokoje naproti koupelně a vhodil ji na sušáky s prádlem, které spadly. Nereagoval na to, že bývalá družka plakala a křičela,“ popsal začátek konfliktu státní zástupce.

Když do pokoje přiběhl malý syn a ptal se, co se děje, muž ho vystrčil a odvedl do obývacího pokoje. „Dítěti říkal, že je to dobré a zavřel ho tam a pak pokoj zamkl,“ popsal dále žalobce.

Muž se pak podle spisu vrátil zpátky do pokoje k ženě, která se snažila vstát. „Hodil ji zpět na zem na rozlomené sušáky, i když se snažila bránit kopáním a křikem, stáhl jí kalhoty i kalhotky, uchopil ji pod krkem, pak si sám stáhl kalhoty a lehl si na ni,“ uvedl Richter s tím, že pak se obžalovaný pokusil ženu znásilnit. Ale na to nakonec nedošlo. „Když brečí, tak to nejde,“ prohlásil údajně muž.

Při výslechu na policii tvrdil, že to může být msta bývalé partnerky. „Co je mi kladeno za vinu, to není pravda, to se nestalo. Podle mě šla na policii kvůli tomu, že jsem na ni křičel, když se ošklivě chovala k malému,“ tvrdí.

Soud bude pokračovat výslechy svědků. Pokud soudci dospějí k závěru o vážných psychických následcích u poškozené dívky, muži by za znásilnění hrozilo až 12 let vězení.