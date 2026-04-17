„V listopadu loňského roku jsme zaznamenali vznik trhlin mezi schodišťovým přístavkem s arkýřem a samotnou věží,“ potvrdila redakci iDNES.cz mluvčí Biskupství plzeňského Nicola Elisabeth Vejskalová.
Podle statika s největší pravděpodobností jde o důsledek postupného poklesu základů této části objektu.
Statik následně doporučil, aby biskupství arkýř provizorně zajistilo, a tak byla instalována podpěrná konstrukce ze dřeva.
Zatím není jasné, jak se problém bude dále řešit. „V současné době připravujeme projektovou dokumentaci, která navrhne trvalé řešení celé situace. Pravděpodobně bude nutné podezdění základů a stažení arkýře s věží,“ dodala mluvčí.
Jak bude sanace postupovat, ale musí určit projektant – statik spolu s památkáři. Samotné stavební práce by měly začít v roce 2027.
Bílá věž stojí v Křížové ulici při kostele Narození Panny Marie. Dnešní věž byla vystavěna v roce 1689 na místě původní zvonice z roku 1581. Věž byla původně vstupní branou na hřbitov, rozkládající se kdysi kolem přilehlého kostela. Roku 1758 byla zvýšena do dnešní podoby.
Její portál se původně nacházel v průčelí arciděkanského kostela. Spolu s pozdně gotickou hodinovou Černou věží z roku 1557 je dominantou města.
Instalace osvětlení na Černou věž (listopad 2025)