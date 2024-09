Řidiči už jezdí po části obchvatu Klatov, celý se otevře v listopadu

„Nyní máme zprovozněných zhruba 4,8 kilometru silnice od Plzně až po silnici I/22. Děláme vše pro to, aby celý obchvat v délce 8,1 kilometru byl napojený na silnici I/27 do konce listopadu. Aktuálně pracujeme na napojení silnice druhé třídy II/186 a na silnici I/22, která vede do Klatov. Zároveň v průběhu září budeme postupně zprovozňovat další úseky, které se na obchvat napojují,“ vypočítal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Dvoupruhový obchvat bude součástí hlavního tahu Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Německo. Je důležitý pro Šumavu i cesty do Bavorska.

Komunikace se řidičům otevřela se čtrnáctidenním zpožděním. „Všichni vnímáme to, že stavba nepokračovala hladce, byla tu řada problémů. Byly problémy při výstavbě mostních objektů, musely projít opravami, dokonce došlo i k jejich demolici. Zpoždění na stavbě bylo dramatické, ale nakonec se ho podařilo zlikvidovat,“ dodal Mátl.

„Hotové jsou tři okružní křižovatky. První od Plzně ‚štěpánovická‘ bude hotová do 15. září, kdy se propojí s krajským severozápadním obchvatem. Druhá se silnicí II/186, kde bude do konce září zprovozněna část krajských komunikací Plánická a Čínovická. A na poslední se silnicí I/22 jsme ráno na 30 dní zavřeli Puškinovu ulici, zprovozněna bude 1. října,“ vyjmenoval ředitel plzeňské ŘSD Miroslav Blabol. Za Puškinovou ulicí se teď nedokončený obchvat vrací na silnici I/27 na Železnou Rudu.

Slavnostního otevření části obchvatu se účastnil i starosta Klatov Rudolf Salvetr, který připomněl, že obchvat dvacetitisícového města byl plánovaný už od 70. let minulého století.

„Uplynulo tedy více než pět desítek let, než se dnes ve čtyři hodiny ráno otevřel. Pro město, kterým denně projíždí 14 až 16 tisíc aut, by to mělo přinést úlevu zejména v tranzitu nákladní dopravy a za to jsem velmi rádi. Na druhou stranu generální ředitel zmínil, že došlo ke zpoždění a složitostem na stavbě. S oblibou říkám, že když doma rozkopete koupelnu, tak taky můžete narazit na nečekané komplikace a stavba se o několik dní protáhne,“ chápe starosta a věří, že obchvat prospěje nejen Klatovům, ale i turistům, kteří přijíždějí na Šumavu.

Klatovy dokončují kolem budovaného obchvatu cyklostezky na Sobětice, do Činov a Plánici a propojku mezi Luby a Soběticemi.

„Už přivaděč od Plzně zkrátil cestu do Klatov o pět minut a samotný obchvat Klatov bude znamenat pro ty, kteří jedou dále na Šumavu, zkrácení o dalších 7 až 10 minut,“ věří starosta.

Stavba obchvatu Klatov začala v roce 2021 a jedná se o miliardovou investici.

Po obchvatu Klatov přijdou na řadu Přeštice. Stavba přeštického obchvatu také za miliardu korun by mohla odstartovat ještě letos.