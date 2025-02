Obchvat Klatov slouží dva měsíce. Z města mizejí kamiony, průtah je klidnější

Na miliardu korun vyjde obchvat Klatov, po kterém auta jezdí od druhého prosince loňského roku. Stavbaři musejí do konce května dotáhnout všechny dokončovací práce mimo hlavní tah, ve městě se už projevuje přínos nové silnice.

Klatovský místostarosta Pavel Strolený řekl, že pocitově na hlavním tahu ve městě aut ubylo. „Sčítání má být na jaře, protože i před zahájením stavby se data sbírala na jaře. Jsem zvědavý, co ukážou. Pocitově ale aut na průtahu ubylo. Normálně se už dá přecházet. Občas projede i nějaký kamion, ale to si vysvětlujeme tím, že někteří řidiči zřejmě ještě nemají aktualizované navigace,“ popsal klatovský místostarosta Pavel Strolený.

Osmikilometrový obchvat směřuje mimo město auta jedoucí po hlavním tahu z Plzně na Šumavu. Je do něj napojená i silnice první třídy od Klatov na Horažďovice a dál na jižní Čechy.

Město by rádo dosáhlo toho, aby nákladní auta a kamiony nesměly projíždět napříč městem. Ale průtah dál zůstává silnicí první třídy, i když doprava nemířící přímo do Klatov je převedena na obchvat. „Jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic o osazení značek zakazující tranzit vozidel nad 12 tun. Buď aby je osadili sami, nebo aby to umožnili nám. Probíhají jednání o převodu komunikace na město,“ dodal Strolený.

Z aplikace zaznamenávající dopravní nehody v České republice vyplývá, že v prosinci na nové silnici policisté neřešili žádnou nehodu. Že tam policisté nehody zatím nemuseli řešit, potvrdil i klatovský policejní mluvčí Michal Schön.

Jedním z vysvětlení může být, že ve srovnání s jinými obchvaty v Plzeňském kraji je ten klatovský přerušený hned na dvou místech kruhovými objezdy. Na nich musejí všechna auta zpomalit.

Stavba se prodražila, problém byl se zeminou

Výstavba 8,1 kilometru dlouhého obchvatu města začala v roce 2021. „Kompletní náklady byly 900 milionů korun bez DPH a během výstavby se obchvat prodražil zhruba o 100 milionů korun kvůli vícepracím. Jednalo se zejména o těžbu jiné třídy zeminy, než jsme očekávali. Dále se v části stavby počítalo s tím, že se vytěží zemina a dál použije na stavbu. Když se na ní ale udělaly zkoušky, zjistilo se, že není použitelná a musela se vozit na skládku,“ vypočítal šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzeňském kraji Miroslav Blabol. Z 85 procent stavbu zaplatí evropské dotace.

V průběhu stavby nejprve nákladní auto poničilo podpěry pod jedním z budovaných mostů. Později technici zjistili, že jeden z pilířů dalšího mostu je špatně postavený. Firma ho musela demolovat a postavit místo něj nový. A do třetice při stavbě jednoho z mostků sestaveného z profilů specialisté zjistili, že jednotlivé díly byly špatně vyrobené. Začátkem loňského roku těžká technika betonovou skládačku rozebrala a po navezení už bezvadných dílů dělníci konstrukci znovu postavili.

2. září 2024

Až bude koncem května obchvat kompletně dokončený, bude jeho součástí i jeden unikát. Město nechalo u kruhového objezdu, ze kterého vycházejí silnice na Čínov a Bolešiny, vybudovat jejich propojení mimo kruhový objezd. Tato spojka bude po většinu roku zavřená. Otevře se jen v době závodů speciálům jezdícím rallye. Takzvaná Čínovská zatáčka, která byla v původní křižovatce silnic do Čínova a Bolešin, je při závodech nejen Rallye Šumava vyhlášené místo.

Z reakcí obyvatel Klatov usuzuje místostarosta Strolený, že obchvat využívají stále více i místní. „Vím, že i mnoho Klatovských dnes jede raději po obchvatu než přes centrum, když se potřebují dostat z jedné strany města na druhou. Třeba ti, kteří bydlí směrem na Sobětice a jedou do městského plaveckého bazénu, raději použijí obchvat. Říkají, že cesta není rychlejší, ale nemusejí přes křižovatky se semafory. A to říkají přesto, že zelená vlna na semaforech funguje velice dobře,“ podotkl místostarosta Pavel Strolený.

31. května 2023

Podobně jako v Klatovech zafungoval po otevření před dvěma roky Západní okruh Plzně. Dnes po něm projede za den více aut, než projektanti původně počítali. Zanedlouho začne přestavba velké kruhové křižovatky u Makra, kde okruh začíná, aby přes ni projelo více aut.