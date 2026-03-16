Třikrát jsi mě udeřil, teď je řada na mně. Za pobodání soka dostal Ukrajinec devět let

Autor: pek
  12:22aktualizováno  12:22
Spor dvou opilců v Klatovech skončil loni v květnu pobodáním statného Arména, který se živí jako taxikář. Čtyřiačtyřicetiletého Ukrajince Serhie H. poslali dnes soudci Krajského soudu v Plzni za pokus o vraždu na devět let do věznice s ostrahou. Pobodanému muži zachránili život lékaři v plzeňské nemocnici, další operace ho ještě čekají.

KRIMI

Devítiletý trest si má muž z Ukrajiny odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Součástí trestu je také propadnutí nože o čepeli dlouhé 20 centimetrů a čtyři centimetry široké, se kterým zaútočil na druhého cizince.

Zároveň musí zdravotní pojišťovně uhradit téměř 834 tisíc korun, ministerstvu spravedlnosti 37 500 korun a pobodanému muži 1,3 milionu.

„V žádném případě se nejednalo o nutnou nebo jakoukoli obranu proti útoku. Kdyby soud měl jen vzdálené podezření, že by to taková situace mohla být, nikdy by nepřijal prohlášení obžalovaného. Obžalovaný na situaci jednal neadekvátně a spáchal trestný čin,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Krajského soudu v Plzni Helena Przybylová.

Dnešní verdikt není pravomocný, obžalovaný, statní zástupce i zmocněnec si ponechali lhůty pro případné odvolání.

Devětatřicetiletý zraněný Armén dnes uvedl, že mu opilý muž volal loni v noci ze 4. na 5. května. „Řekl, že potřebuje odvoz. Odpověděl jsem, že nejezdím. On mi ale říkal do telefonu velmi špatná slova. Nechal jsem se k němu odvézt jiným autem, chtěl jsem, aby se mi omluvil,“ líčil pobodaný muž, jak se dostal k bydlišti obžalovaného v Klatovech.

Už v telefonu podle svých slov poznal, že volající je opilý. I on předtím něco popil. „U něj před domem byli ještě další lidé. Chtěl jsem, aby se mi omluvil. Neudělal to. Dal jsem mu tři políčky a odcházel jsem. Pak mě napadl,“ popisoval mohutný Armén Davit Y., který je o více než hlavu větší než subtilní Ukrajinec.

Podle státního zástupce Jiřího Richtra vytáhl zfackovaný muž kuchyňský nůž. „Třikrát jsi mě udeřil, teď je řada na mně. Vytáhl kuchyňský nůž ukrytý pod bundou a nejméně čtyřikrát velkou silou bodl poškozeného do hrudníku,“ popsal útok žalobce.

Cizinec kvůli penězům málem ubodal jiného, zraněného zachránil taxikář

Napadený uvedl, že se při útoku otočil, proto má bodnutí v přední části těla. „Tři měsíce jsem byl na jednotce intenzivní péče, pořád musím dodržovat klid, nechodím do práce. Pořád mám bolesti v břiše. Další operace mě podle doktorů ještě čekají,“ vysvětloval u soudu pobodaný.

Souzený Serhiii H. pocházející ze západní Ukrajiny řekl, že souhlasí s tím, jak je čin popsaný v obžalobě. „Prohlašuji vinu,“ řekl nyní u soudu muž, který po příjezdu do České republiky před necelými čtyřmi roky získal dočasnou ochranu. Od činu je ve vazbě.

Podle svých slov už nadobro skončil s alkoholem. „Jsem proti užívání alkoholu. Lituju, co se stalo. Kdyby nebyl alkohol, myslím, že by se to nestalo. Do budoucna? V současném stavu jsem přestal kouřit i pít, pít ani kouřit už nebudu,“ prohlásil.

Státní zástupce je přesvědčený, že ani prohlášení viny není důvodem k uložení mírnějšího než desetiletého nepodmíněného trestu, který navrhoval obžalovanému už při podání obžaloby.

„Pan obžalovaný dnes prohlásil vinu, ale to neznamená, že by to bylo automaticky spojené se snížením trestu pod dolní hranici trestní sazby,“ vysvětlil Richtr v závěrečném návrhu, kdy při sazbě od 10 do 18 let vězení požadoval trest na spodní hranici.

Cizincův advokát Martin Vovsík naopak navrhl mírnější postih, podle něj by bylo přiměřených osm let vězení. „Primárním iniciátorem všeho je pan poškozený, ne obžalovaný. Proč jel opilý něco vyřídit s obžalovaným do jeho bydliště? On ho napadl, on vyvolal konflikt, obžalovaný nepatřičně reagoval nožem,“ vysvětloval advokát.

Státní zástupce ani nenavrhoval k trestu vězení vyhoštění obžalovaného i proto, že s ním v Česku žije manželka a dítě, které chodí ještě na první stupeň základní školy.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvorecký...

Labutě si z výšky pletou silnici s řekou, říká záchranář

LabutÄ› si z vĂ˝Ĺˇky pletou silnici s Ĺ™ekou, Ĺ™Ă­kĂˇ zĂˇchranĂˇĹ™

Písník u Stéblové na Pardubicku se dnes stal domovem 13 mladých labutí. Vypustili je tam záchranáři, kteří jim pomohli zotavit se ze zranění. Ptáci se často...

Venkovní kluziště v Kroměříži navštívilo 7522 bruslařů, meziročně méně

ilustrační snímek

Venkovní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži zaznamenalo ve skončené zimní sezoně, která trvala téměř tři měsíce, meziročně slabší návštěvnost. Zabruslit...

Moravské Budějovice chtějí architektonickou soutěž na nové koupaliště

ilustrační snímek

Moravské Budějovice na Třebíčsku připravují architektonickou soutěž na stavbu nového koupaliště. Posudek ukázal, že původní zázemí koupaliště se nevyplatí...

Smolný den pro náklaďáky. Boural kamion s pivem a cisterny s mlékem i cementem

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)

Dvě cisterny bouraly v pondělí ráno v rozmezí pár minut na Prachaticku a na Písecku. Jedna převážela cement, druhá mléko. A krátce po poledni zkomplikovala dopravu na Českobudějovicku ještě havárie...

Boj proti „psychošmejdům“

Zaručil značné výdělky vzdělavatelům, ale způsobil rapidní snížení dostupnosti péče o nejzranitelnější.

Kvůli prodeji vily nesvéprávných bratrů si soudce objednal nové posudky

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Když se prvorepubliková vila u třídy Tomáše Bati ve Zlíně objevila před několika týdny v nabídce realitní kanceláře, ozvali se vzápětí první zájemci. Její cena byla na základě posudku stanovená na...

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

Myslíte, že znáte Český Krumlov? Port 1560 odhaluje jeho skrytá tajemství

16. března 2026  13:35

Záměr kraje sloučit dvě ostravské ZUŠ se nelíbí rodičům i učitelům

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj sloučí dvě základní umělecké školy v obvodě Ostrava-Jih. Dnes to schválili zastupitelé. Krok se ale nelíbí některým učitelům i rodičům....

Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Možná výhružka, míní

Kančí hlava, kterou někdo hodil na pozemek zaměstnanci pražského magistrátu.

Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní...

