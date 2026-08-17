Klatovy postavily s dotací EU chráněné bydlení se sedmi lůžky za 31 mil. Kč

Klatovy postavily s pomocí evropské dotace objekt chráněného bydlení s pěti byty se sedmi lůžky, komunitním prostorem a zázemím pro pečovatelky. Přišel včetně vybavení na více než 31 milionů korun s DPH. Ve druhém největším městě Plzeňského kraje možnost této služby dosud chyběla a lidé za ní museli do jiných měst, například do Plzně a Přeštic. Do bytů se začnou první obyvatelé stěhovat na podzim, řekla dnes ČTK mluvčí města Radmila Nagovská.
"Chráněné bydlení představuje moderní formu pobytové sociální služby. Umožňuje lidem s různými typy zdravotního postižení, kteří jsou schopni se o sebe postarat, žít co nejvíce samostatným způsobem. Budou mít k dispozici kvalifikovaný personál, který je zároveň povede k samostatnosti a začlenění do běžného života," řekla mluvčí. Jde o projekt radnice ve spolupráci s Městským ústavem sociálních služeb.
Klatovy začaly s výstavbou bezbariérových bytů v Aretinově ulici u kulturního domu a Drnového potoka loni v srpnu. "Projekt je spolufinancován Evropskou unií, dotace je přiznána ve výši sto procent způsobilých nákladů," řekla mluvčí.
Pět bytových jednotek má společné zázemí, bezbariérové přístupy a terasu. V plánu je druhá etapa až pro šest lidí. "Do budoucna počítáme v této lokalitě s obdobným domem a kapacita služby se vlastně zdvojnásobí," řekl starosta Rudolf Salvetr (ODS).
V Klatovech je teď Domov pokojného stáří Naší Paní, který poskytuje ubytování a péči pro seniory, kteří už nemohou ze zdravotních důvodů zůstat doma. Tuto zdravotní a sociální nepřetržitou službu poskytuje Oblastní charita Klatovy, která provozuje ve městě také Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Terénní a ambulantní podporu lidem s vážným duševním onemocněním nabízí plzeňský Ledovec, který v Klatovech aktivně pomáhá lidem udržet si samostatné bydlení.