Jednapadesátiletý muž se na klatovské policisty obrátil s žádostí o pomoc minulou středu odpoledne. Pověděl jim, že se nemůže spojit s kamarádem, za kterým chodí pravidelně každé dva dny a pomáhá mu se vším potřebným. Dodal, že čtyřiasedmdesátiletý senior žije v bytě sám a má zdravotní potíže.
Policisté se ihned rozjeli do bytu, kde senior žije. Na zvonění ale nereagoval. „Po chvíli z bytu slyšeli velmi tichý zvuk a měli tušení, že by muž mohl být v ohrožení života a zdraví,“ popsal policejní mluvčí Michal Schön.
Na nic nečekali a vykopli dveře. Seniora našli v ložnici, kde byl zaklíněn v přibližně šestnácticentimetrové mezeře mezi gaučem a postelí. „Zesláblého a poraněného muže vyprostili, poskytli mu první pomoc a přivolali záchrannou službu,“ pokračuje mluvčí.
Ještě než muže odvezli záchranáři do nemocnice, svým zachráncům stačil říct, že ležel v nepříjemné poloze mezi nábytkem přibližně dva dny a nemohl se ani pohnout.