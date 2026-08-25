Klatovy zahájí koncem roku obnovu bývalého jezuitského semináře za 300 mil. Kč

Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, zahájí koncem letošního roku rekonstrukci bývalého jezuitského semináře pod náměstím zhruba za 300 milionů korun. Jde o poslední objekt v historickém památkovém jádru, který potřebuje opravu. Je hotový projekt a každým dnem má být vydáno stavební povolení. Hned poté vyhlásí město výběrové řízení na dodavatele dvou- až tříleté stavby. Krajští radní schválili v pondělí dotaci 100 milionů Kč, protože jde o významnou atraktivitu regionu, která bude po rekonstrukci usilovat o status národní kulturní památky. ČTK to řekl místostarosta Pavel Strolený (ANO), který je zároveň náměstkem hejtmana pro ekonomiku.
"O dotaci na projekt 'Josefinum' budou ještě rozhodovat krajští zastupitelé 14. září," uvedl. Adaptaci semináře podpoří i ministerstvo kultury asi 18 miliony Kč a město bude ještě usilovat o dotace z evropského programu IROP.
Kraj poskytne městu po 50 milionech letos a příští rok. "Jde o jednu z nejvýznamnějších historických budov v Klatovech. Její obnova přinese nové kulturní a společenské zázemí nejen pro obyvatele, ale i pro návštěvníky celého regionu," uvedl krajský radní Libor Picka (STAN). V objektu vznikne společensko-kulturní centrum pro přednášky, kongresy, kurzy, výstavy, kavárna, restaurace i ubytování. Podle místostarosty bude třetinu objektu využívat krajská Galerie Klatovy / Klenová k výstavám. Bude tam mít i sochy ve veřejném prostoru a dílny.
"Proběhla architektonická soutěž a vítězná firma zpracovala podrobný projekt," řekl starosta Rudolf Salvetr (ODS). O formě obnovy a o využití památky město podle něj dlouhodobě diskutuje s památkáři, zastupiteli a s obyvateli.
Původní seminář sv. Josefa je vrcholně barokní trojkřídlý objekt z první poloviny 18. století. Podle památkářů je součástí unikátního jezuitského komplexu v Česku, centra barokního kulturního a společenského života. Přes dvůr vedou hradby a parkány. "Když bychom se prošli centrem před 35 lety, tak bychom viděli ruiny historických budov. Dnes je celé opravené s výjimkou právě semináře (v roce 1990 ho opustila armáda, přes 20 let je nevyužitý a chátral). Do budoucna budeme usilovat o to, aby se celý jezuitský komplex dostal mezi národní kulturní památky," řekl Salvetr. O jeho obnově rozhodli zastupitelé v roce 1995, odkdy do něj Klatovy investovaly stovky milionů Kč. Je opravený kostel a rozsáhlá jezuitská kolej včetně refektáře, kde funguje hlavně knihovna, část úřadu a sociální služby.
"Když všechno dobře půjde, tak můžeme v listopadu předat staveniště. Letos začneme s pracemi, které jde dělat v zimě - vyklízení a příprava stavby," řekl Strolený. Soutěž na dodavatele vyhlásí město hned po vydání stavebního povolení.