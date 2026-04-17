Klatovy zřídí útulek pro toulavé a opuštěné kočky, kapacita bude 30 míst

Klatovy postaví záchytnou stanici pro toulavé a opuštěné kočky. Bude v objektu úpravny vody u Sobětic a bude mít kapacitu pro přibližně 30 zvířat. Stavbu financuje 2,5 miliony korun Plzeňský kraj, Klatovy se budou podílet na dostavbě, vybavení a na částečném provozu stanice, informovala dnes ČTK mluvčí Radmila Nagovská.
"Všechny toulavé a opuštěné kočky dříve převáželi městští strážníci do záchytných stanic v Sušici nebo v Plzni," uvedl místostarosta Pavel Strolený (ANO). Klatovští radní proto předloni v červnu schválili program péče o nalezené kočky. Umožňuje odchyt zvířat, základní veterinární ošetření, očkování a čipování, případně kastraci. Na základě programu pak vznikla síť dočasných pečovatelů, kteří se o nalezená zvířata starají. Náklady na veterinární péči hradí město.
Dalším krokem schváleného programu byla také výstavba záchytné stanice. V současné době se čeká na dokončení projektu, pak se začne se stavbou. Hotovo má být nejpozději do léta. "Zadaptovány budou bývalé technické místnosti a vznikne zde zázemí jednak pro kočky, a to včetně karantény, ale i zázemí pro základní veterinární ošetření a personál," řekl Strolený.
Umístěné kočky dostanou v útulku veterinární ošetření, dostanou čip, případně je veterináři vykastrují. Pak mohou být nabídnuty k adopci, umístěny do náhradní péče, nebo vypuštěny zpět do přírody.Útulek bude provozovat spolek Kočky - Klatovy, který může čerpat peníze z kastračních programů, od dobrovolných dárců, nebo z příspěvků od města.
Klatovy mají od roku 2002 útulek pro psy. Měsíčně je v něm v průměru kolem 27 psů.