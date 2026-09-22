Koalice na plzeňské radnici hodnotí čtyři roky své vlády jako úspěšné

Autor: ČTK
  13:20aktualizováno  13:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Koalice ANO, Piráti, STAN a Pro Plzeň, která čtyři roky stála v čele plzeňského magistrátu, podle svého mínění splnila naprostou většinu toho, co v roce 2022 slíbila. Uskutečnila desítky akcí a projektů, na mnohé z nich lidé čekali roky, řekli dnes novinářům při zhodnocení svého působení radní. Investice, které koalice na začátku své vlády odhadovala nejméně na 7,5 miliardy korun, dosáhly zhruba 15 miliard, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).

Opozice ale vidí hodnocení jinak. I když přiznává některé pozitivní kroky, kritizuje zdržení projektů či neschopnost efektivně řídit finance, připravovat velké projekty a dotáhnout do konce zahájené akce, řekli ČTK lídři opozičních stran v zastupitelstvu Lukáš Hegner (ODS) a Michal Vozobule (TOP 09, nynější volební strana Chceme Plzeň).

V jedenáctičlenné radě má ANO pět radních, ostatní strany koalice po dvou. Koalice má 28 ze 47 hlasů v zastupitelstvu. Rada za své úspěchy považuje například výstavbu městských bytů. Podle radní Světlany Budkové (STAN) město stavělo a staví nové domy i upravuje na byty nevyužívané objekty. "Aktuálně město zkolaudovalo stavby s více než 170 byty. Zároveň probíhá výstavba na více místech s téměř 130 byty, většina bude hotova do podzimu 2026. Další stavba se 68 byty začne na přelomu září a října, v různé fázi projektové přípravy je dalších 1080 bytů," řekla.

Hegner se ale domnívá, že stavba městských bytů je pomalá a zbytečně drahá. "Plzeň nepotřebuje město v roli neohrabaného developera. Potřebujeme radnici, která odblokuje území, urychlí stavební řízení a nastaví jasná pravidla pro soukromé investory, aby zde vznikalo bydlení rychleji a levněji," řekl Hegner. Vozobule uvedl, že původní slib koalice postavit 1000, později racionálněji 600 bytů, zůstal pouze na papíře. "A ani cíl stanovený v polovině volebního období, který počítal s více než 300 novými byty, podle všeho nebude dosažen," řekl Vozobule.

Za svůj úspěch koalice považuje také například výstavbu parkovacích domů, připravované i hotové revitalizace náměstí a veřejných prostranství, rekonstrukce tramvajových tratí, záchranu zásadních objektů a areálů, jako je dům Klatovská 19, DEPO2015 či kulturní dům Peklo, zahájení rekonstrukce historické filtrace ve vodárně, rozšiřování cyklostezek, stavby školek a zvyšování kapacity základních škol. "Velkou radost mám také z toho, že jsem prosadil nulovou toleranci hazardu a regulaci vizuálního smogu v širším centru Plzně. Mým cílem rovněž bylo stabilizovat a posílit městskou policii, výsledek hodnotím kladně," vyjmenoval Zarzycký. Spokojený je také s první etapou revitalizace centrálního náměstí a s vysázením stromů.

Vozobule ale tvrdí, že výsledky koalice jsou velmi rozpačité. "O řadě věcí teď mluví, že už se prakticky staví nebo že brzy začnou, ale těch skutečně dokončených výsledků zase tolik nevidím. Řada projektů se zbytečně zdržela," míní. Jako příklad uvedl rekonstrukci Jiráskova náměstí či zahájení rekonstrukce kulturního domu Peklo, město podle něj dlouho dostatečně nekonalo v přípravě bazénu na Borech. Podle Hegnera se koalice chlubí z velké části projekty, které vymyslela, vyprojektovala nebo i rozestavěla předchozí radnice pod vedením ODS. "Úprava náměstí Republiky se povedla, to kvitujeme, ale město potřebuje mnohem víc než jen čtyři roky stříhat pásky u starých projektů. Z vlastních velkých strategických vizí nepřinesli Plzeňanům vůbec nic," tvrdí Hegner.

Koalice připouští, že se ze slibů zatím nepovedlo realizovat projekt nového bazénu na Borech, město upustilo od stavby polyfunkčního domu pro seniory v obvodě Slovany kvůli vysoké finanční náročnosti, spor o vlastnictví pozemků na Lopatárně zatím blokuje projekt nového sportoviště.

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