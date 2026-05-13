Kolonie tučňáků Humboldtových v plzeňské zoo se rozrostla o pět mláďat

O pět mláďat se na jaře rozrostla kolonie jihoamerických tučňáků Humboldtových v plzeňské zoologické zahradě. V expozici s jezírkem nedaleko tropického pavilonu teď tři páry rodičů pečují o dvoje dvojčata a jedno samotné mládě. Malí tučňáci se vylíhli 12. až 16. dubna a návštěvníci už některé z nich mohou zahlédnou, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba. Kromě pěti mláďat žije ve výběhu evokujícím pobřeží Jižní Ameriky 21 dospělých tučňáků.
Hejno neustále aktivních ptáků je u návštěvníků velmi oblíbené. Tučňáci také patří k nejvzácnějším druhům chovaným v plzeňské zoo. Každý pták při dvou krmeních denně zhltá pět až osm sleďů, rodiče krmící mláďata i dvakrát více. To znamená opatřit pro celé hejno asi 400 kilogramů ryb každý měsíc. Tučňáci jsou vždy nejméně 15 minut před krmením nervózní, a proto je dvakrát do roka překvapí změna letního a zimního času a tím i posun krmení o hodinu.
Tučňáky Humboldtovy zahrada chová od roku 1997, množit se začali o dva roky později. "Dosud se zde vylíhlo na 200 mláďat a máme tu již šestou generaci," řekl mluvčí. Jeden z prvních čtyř chovaných tučňáků se dožil více než 30 let. Loni zoo rekonstruovala hnízdní boudičky v expozici, takže hejno nemělo žádné přírůstky.
Tučňáci hnízdí v zoo vždy na jaře a na podzim. Každý chovný pár mívá pravidelně dvě vajíčka, na kterých sedí asi šest týdnů. Šedavá ochmýřená mláďata jsou zpočátku schovaná v boudičkách, rodiče je krmí předtrávenou potravou.
Tučňáky Humboldtovy chovají v Česku zoologické zahrady ve Zlíně, Liberci, Praze a v Plzni. Jihoafrické tučňáky brýlové chovají zahrady v Ústí nad Labem a ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku.