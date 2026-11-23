Hravý svět komiksů, ilustrací, slovních hříček a výtvarného humoru představuje nová výstava Západočeské galerie v Plzni. Věnuje se tvorbě mladého výtvarníka Jana Vaňka, který vystupuje také pod jménem Enigmaboy612. Návštěvníci uvidí jeho autorskou i komerční tvorbu, například kresby vytvořené ve spolupráci s influencerem Těhotným kuchařem nebo návrhy motivů na trička. Výstava nazvaná Honza Vaněk / Enigmaboy612: Humor a grafika je přístupná do 7. února příštího roku, řekla ČTK mluvčí galerie Kateřina Štulc Modrá.
Vaněk se věnuje především autorskému komiksu, ilustraci a humoristické kresbě. Jeho tvorbu spojuje nadsázka, hra se slovy a snaha pobavit čtenáře, řekl kurátor výstavy Štěpán Lipus. "Honza se cítí nejlépe v humorném a hravém světě ilustrace a komiksu. Jedním z hlavních aspektů jeho tvorby je snaha pobavit čtenáře. Vytváří vlastní slovní hříčky, které důmyslně propojuje s charakteristickou kresebnou linkou,“ uvedl Lipus.
Expozice v přednáškovém sále galerie v Pražské ulici nabízí výběr kreseb, komiksů, ilustrací a skic. Vedle volné tvorby představuje také projekty pro komerční sféru. Jejich vznik přibližují storyboardy a pracovní skici, které ukazují jednotlivé fáze výtvarného zpracování.
Vaněk vystudoval obor Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Působí jako nezávislý výtvarník. Je autorem komiksu Pizzilla a od roku 2025 vydává komiksový sborník Prasopes, v němž každoročně zveřejňuje výběr kratších komiksů a humoristických kreseb z předchozího roku. Vedle komiksu a ilustrace se věnuje také malbě v plenéru. Podílel se rovněž na výtvarném zpracování prostředí české počítačové hry Polda 5.5, doplnila Štulc Modrá.
Výstava je součástí nové výstavní linie, kterou galerie zahájila v březnu. Jejím cílem je představovat mladé umělce spojené s Plzní a regionem a dát prostor nastupující generaci výtvarníků. Prvním vystavujícím byl na jaře komiksový autor, ilustrátor a malíř Jan Macků. "Díky působení Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni vidíme, že na scénu vstupuje silná a různorodá skupina talentovaných tvůrců, která si zaslouží pozornost. Za galerii cítíme potřebu dát jim prostor, podpořit jejich první výstavní kroky a přiblížit jejich energii i nové pohledy našemu publiku," řekl tehdy ředitel galerie Roman Musil.