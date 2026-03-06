Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Jaroslav Nedvěd
  14:22aktualizováno  14:22
Při představení názvu nového hnutí Naše Česko na začátku února tvrdil jeho lídr, jihočeský hejtman Martin Kuba, že se opírá zejména o Jihočeský, ale také o Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji do Kubova uskupení přešlo hodně lidí, kteří bývali tak jako Kuba členy ODS. V Plzeňském kraji zatím není jasné, zda se takový model zopakuje.
Fotogalerie3

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koordinaci aktivit hnutí i shánění možných kandidátů pro říjnové komunální volby má na starost podnikatel Štěpán Bečvář. Ten v minulosti býval členem regionální rady ODS nebo vedl místní sdružení ODS v Klatovech.

Štěpán Bečvář tvrdí, že mimo jiné pracuje na přípravách možné účasti Našeho Česka v komunálních volbách i případném vzniku poboček hnutí v regionu. V Plzeňském kraji zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se také odehrál významnější přesun lidí od občanských demokratů.

Štěpán Bečvář prohlásil, že Naše Česko chce určitě postavit kandidátku pro komunální volby v Plzni. Kdo bude na kandidátce, to zatím říct nechce. V dalších městech v kraji to zatím jisté není. „Plzeň vypustit nemůžeme. Můžeme garantovat, že v Plzni naše kandidátka bude. Ostatní města jsou, řekl bych, na vodě,“ sdělil.

Plzeň vypustit nemůžeme. Můžeme garantovat, že v Plzni naše kandidátka bude. Ostatní města jsou, řekl bych, na vodě.

Štěpán Bednář

Štěpán Bečvář se ještě v lednu zúčastnil posledního kongresu ODS, ale krátce po něm ve straně skončil. Ačkoliv v politice působil na Klatovsku, nepředpokládá, že by Naše Česko šlo v Klatovech proti dosavadnímu starostovi Rudolfu Salvetrovi (ODS). „Nemyslím si, že v Klatovech budeme proti Salvetrovi aktivní. V tuto chvíli taková ambice není,“ řekl. Podle Bečváře se k hnutí Naše Česko průběžně hlásí zajímaví kandidáti. Nejedná se prý pouze o lidi, kteří byli spojení s ODS. „Rozhodně je to postavené tak, že se nebudou stavět kandidátky za každou cenu,“ uvedl.

O tom, kdo konkrétně se o spolupráci s hnutím zajímá, mluvit nechtěl, ale tvrdí, že se hlásí i lidé, kteří nikdy nebyli v žádné straně. Připustil, že se naopak mohou hlásit i ti, kteří už několik stran vystřídali. „Ale budeme si dávat pozor na různé typy takových přeběhlíků,“ konstatoval.

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Přiznal, že existuje nějaké spojení s bývalým místostarostou centrálního obvodu v Plzni za ODS Stanislavem Kopáčkem, se kterým se zná přes dvacet let.

Kopáček uvedl, že spolupráci s hnutím zvažuje. „Ale určitě by to byla spíše forma nějaké organizační podpory a ne, že bych měl ambici někam kandidovat. To prakticky vylučuji. Neuvažuji o tom, že bych šel ještě do nějakých voleb,“ prohlásil.

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

V plzeňské ODS se v souvislosti s hnutím Naše Česko mluvilo také například o bývalém náměstkovi primátora Petru Rundovi. Ten před lety z ODS odešel a pak se nějaký čas angažoval v Plzni v začátcích Trikolóry. Rund tvrdí, že zatím se za Naše Česko kandidovat nechystá, ale zcela to nevyloučil. „Možná by to šlo v zajímavé sestavě lidí. K tomu musíte mít kolem sebe tým pěti sedmi lidí, se kterými se shodnete a budete sladěni. Je to o tom týmu,“ tvrdil.

Teoreticky připadala v úvahu i možnost, že by za Naše Česko mohla kandidovat bývalá hejtmanka a poslankyně Ilona Mauritzová (ODS). Ta sice připustila, že se s Martinem Kubou zná, ale do voleb se nechystá. „V současné době jsem v situaci, kdy už nikam kandidovat nechci,“ uvedla s tím, že je pro ni nyní prioritou rodina. Mauritzová byla v minulosti rektorkou Západočeské univerzity (ZČU), pro kterou dnes pracuje na částečný úvazek.

Kubovo hnutí překvapilo v průzkumu. Potenciál má i u voličů ANO, říká politolog

K lidem, kteří měli výhrady k minulému vedení ODS nebo působení vlády Petra Fialy, patří i bývalý hejtman Petr Zimmermann (ODS), který se s Martinem Kubou zná. Ani Zimmermann ale nemá namířeno do Našeho Česka Martina Kuby. „Mám ho docela rád. Ale není řešení, že pokud vás štvou nějací spolustraníci, že založíte vlastní straničku,“ řekl.

Předseda plzeňské ODS Pavel Šindelář připustil, že Naše Česko může v komunálních volbách občanským demokratům voliče ubrat. „Každá strana, která je středopravá nebo pravicová, nějakou část voličů sebere a oslabí ty ostatní. Myslím, že se dotýká nás a možná Motoristů. Ale v komunální politice je to složité, protože lidi často volí komunální politiky, které znají. A pokud nekandiduje člověk, který je vyloženě ve městě známý, myslím, že nemá moc šanci víc lidí oslovit,“ uvedl Šindelář.

3. února 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Na Andrově stadionu vyměňují pažit

Ještě v neděli proti pražským Bohemians se hrálo na rozbitém povrchu. O pár dní později už fotbalová Sigma na Andrově stadionu finišuje s výměnou trávníku. V pátek v poledne měli trávníkáři položený...

6. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Lyžař zemřel na sjezdovce v Jizerských horách, narazil do stromu

V Jizerských horách dvakrát po sobě zasahoval vrtulník.

Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes po nárazu do stromu zemřel mladý český lyžař. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Sjezdovka byla podle...

6. března 2026  14:32,  aktualizováno  14:48

Pardubice odkoupily torzo kaple U Trojice, její budoucnost zůstává nejistá

ilustrační snímek

Město Pardubice odkoupilo od insolvenčního správce za 10.000 korun torzo kaple Nejsvětější Trojice z roku 1860. Co bude s kaplí dál, není jasné. Město kapli...

6. března 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Pardubice odkoupily torzo kaple U Trojice, její budoucnost zůstává nejistá

ilustrační snímek

Město Pardubice odkoupilo od insolvenčního správce za 10.000 korun torzo kaple Nejsvětější Trojice z roku 1860. Co bude s kaplí dál, není jasné. Město kapli...

6. března 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Huawei představuje řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus, které přetváří bezpečnost kampusů pomocí umělé inteligence

6. března 2026  14:44

Kvůli čínským e-shopům chtěli zavřít. Šéfy Ptákovin ale obměkčila vlna solidarity

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném...

Kvůli levným čínským e-shopům zvažovali konec. Kultovní obchod „Unikátní hračky-rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně však nakonec nezanikne. Manžele Gregorovy dojala nečekaná vlna solidarity,...

6. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Čelákovice spouští obnovu parku a rekonstrukci parkoviště u kulturního domu

ilustrační snímek

Čelákovice spustí v březnu kompletní obnovu sadů 17. listopadu v centru města, součástí bude i rekonstrukce parkoviště u kulturního domu. Práce by měly trvat...

6. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Čelákovice spouští obnovu parku a rekonstrukci parkoviště u kulturního domu

ilustrační snímek

Čelákovice spustí v březnu kompletní obnovu sadů 17. listopadu v centru města, součástí bude i rekonstrukce parkoviště u kulturního domu. Práce by měly trvat...

6. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Ve Lvové musí řidiči pozorně sledovat značení

6. března 2026  14:24

Studenti architektury pojmou zastaralý autokemp u Rozkoše i radnici

Česká Skalice chce pronajmout svůj autokemp (26. 7. 2020).

Studenti pražské Fakulty architektury ČVUT stráví v České Skalici na Náchodsku neděli a pondělí při terénním workshopu. Posoudí budoucnost tří míst ve městě.

6. března 2026  14:23

Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Při představení názvu nového hnutí Naše Česko na začátku února tvrdil jeho lídr, jihočeský hejtman Martin Kuba, že se opírá zejména o Jihočeský, ale také o Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji do Kubova...

6. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Anker Innovations během MWC 2026 představil novinky z portfolia svých značek

6. března 2026  14:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.