Kostelec na Tachovsku má polovinu příjmů z daní z nemovitosti od firem

Kostelec na Tachovsku, v jehož katastru je třicetihektarová průmyslová zóna u dálnice D5, získá letos polovinu rozpočtových příjmů z daně z nemovitosti od firem. Tyto příjmy se výrazně zvyšují poslední čtyři roky. Vesnice předpokládá, že letos získá na dani kolem 32 milionů korun, což je téměř desetkrát víc, než když před 17 lety zóna začínala. Veškeré peníze půjdou do infrastruktury a zvelebování obce, řekl ČTK starosta František Trhlík (KSČM).
Kostelec se za poslední dvě dekády rozšířil o 200 obyvatel na 640 lidí a investoval do rozvoje 280 milionů korun. "Z daní nám tečou větší peníze poslední tři čtyři roky, předtím to byly hodně evropské dotace," uvedl starosta.
Vesnice poprvé výrazně zvedla daň před třemi lety, pak předloni na koeficient 3,5. Nyní už s nárůstem nepočítá. "Všechno dáváme jednoznačně do infrastruktury," řekl starosta. Obec opravila s krajskými silničáři a energetickou firmou ČEZ průtah Nedražicemi za 53 milionů korun. U svých šesti bytových domů dokončila nové cesty, chodníky a parkoviště s 62 místy. Přestavuje také byty, dalších osm přibude příští rok v bývalé faře.
"V půlce září jsme dokončili bytovou zónu Severozápad ve směru od Kostelce do Ostrova. Na 24 pozemcích, kde jsou všechny sítě, už polovina majitelů bydlí a na druhé jsou hrubé stavby," uvedl Trhlík. Obec tam investovala kolem 30 milionů korun. Zpočátku podávala parcely za 759 korun za metr čtvereční, ale za poslední tři roky se díky poptávce cena zvedla na 2100 korun za metr čtvereční. Za 20 let připravila vesnice 72 parcel, všechny jsou obsazené. "Stěhují se k nám mladé rodiny s dětmi, hlavně z Plzeňska," dodal starosta.
Průmyslová zóna Accolade Funds Park Stříbro je třetí největší v Plzeňském kraji. Deset velkých firem tam zaměstnává 3500 lidí, hodně místních i z okolí. "Jsou tam ještě dva volné pozemky, tak pět hektarů," řekl Trhlík.
V zóně, kde se bude stavět velká nabíjecí stanice pro kamiony, působí třeba německý výrobce skladovacích vozíků KION, německý IDEAL Automotive tam produkuje textilní díly pro velké automobilky, americký Steelcase kancelářský nábytek, švédská firma Assa Abloy tam vyrábí automatické dveřní systémy a německý Bock klimatizace pro železniční vagony.
Zóna podle Trhlíka nezpůsobuje v obci problémy nebo nepořádek, ubytovny tam nejsou. "Zaměstnanci jezdí nebo je vozí z Plzně, Plzeňska, Domažlicka i Tachovska. A všechno, co přijede, tak odjede. Individuálně ubytovaných u lidí je asi do 30 pracovníků," dodal.