Kovářská škola Oselce vyrobila 450 medailí pro olympiádu dětí v Plzeňském kraji

Studenti krajské střední školy v Oselcích na Plzeňsku vyrobili 450 medailí pro Zimní olympiádu dětí a mládeže 2027, která bude v Plzeňském kraji 24. až 28. ledna příštího roku. Pro ručně kované medaile z nerezové oceli ve tvaru kraje studenti vytvořili také krabičky z bukového dřeva. ČTK to řekl Zdeněk Tauchen, ředitel Střední a základní školy Oselce, která jako jediná v kraji a jedna z deseti v ČR vyučuje umělecké kováře a truhláře. V současnosti jich má ve všech ročnících asi 80.
Český olympijský výbor (ČOV) a kraj předložily škole rámcové požadavky, jak by měly medaile vypadat a co musí obsahovat. Poté je pod lektorským dohledem dotvářeli a vyráběli studenti druhého a třetího ročníku. Do kovářských prací se jich zapojilo 40, mezi nimi i šest dívek. "Nerezová ocel je bezúdržbová a zachovává si vzhled. Z jednoho materiálu mohli vytvořit tři varianty - zlatou, stříbrnou a bronzovou," řekl mistr odborného výcviku Jakub Stulík. Sady cenných kovů zahřívali vždy na jiné teploty a po různě dlouhou dobu. Tvar kraje vytvořili laserem a okraj každé medaile ručně kovali. "Každá ze 450 kusů má jinak nakovanou ozdobu na krajích podle fantazie studentů," uvedl.
Podle Tauchena vzniklo 30 návrhů, i s využitím umělé inteligence. "Všichni mezi sebou soutěžili a šli do toho naplno," uvedl. Podle hejtmana Kamala Farhana (ANO) jde o medaile s příběhem. "Každá prošla rukama studentů - od náčrtu přes výrobu a ruční kování, broušení, leštění až po usazení do krabičky. Velmi si cením originálního motivu a poctivé ruční práce," řekl. Dodal, že přípravu olympiády pojal kraj jako "děti dětem" neboli "studenti studentům". Studenti vytvářeli loga, maskota i medaile.
Do zahájení největší sportovní události pro děti a mládež v ČR zbývá 103 dní. V pěti městech se utká v deseti sportech 1500 mladých lidí od 12 do 16 let ze všech krajů ČR. "Krajské výpravy s vlajkonoši, zapálení olympijského ohně i slavnostní slib sportovců se odehraje na parkovišti areálu Špičák v neděli 24. ledna," řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Každodenní medailové ceremoniály bude hostit město Železná Ruda na Klatovsku, kde už u infocentra roste olympijský dům. Ve čtvrtek 28. ledna tam bude závěrečný ceremoniál.
Podle náměstka hejtmana Vladimíra Kroce (ANO) dá kraj na organizaci olympiády 47 milionů korun. Dalších asi 50 milionů korun vynaloží na úpravy sportovišť a internátů, které plánoval už v roce 2022. Náklady kraje sníží dotace 20 milionů korun od Národní sportovní agentury. Hejtmanovi ji slíbil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Musí se k tomu ale dokončit změna legislativy, aby agentura mohla dávat peníze na významné sportovní akce krajům i obcím. Dalších 12 až 14 milionů korun na provoz akce dá ČOV ve spolupráci s partnery, řekl dnes jeho zástupce Petr Graclík. Podle něj jde o největší multisportovní mládežnickou akci v ČR.