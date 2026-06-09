Kraj postaví ve Stříbře na Tachovsku sportovní halu a učebny za 252 mil. Kč

Autor: ČTK
  14:33aktualizováno  14:33
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Ve Stříbře na Tachovsku postaví Plzeňský kraj do září 2028 sportovní halu, odborné učebny a výukové zázemí střední odborné školy. S propojením se současnou budovou a úpravami silnic půjde o investici za čtvrt miliardy korun. Kapacita se zvýší z 300 na 450 žáků, což je pro Tachovsko důležité, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO). Práce začnou o prázdninách, současnou nevyhovující tělocvičnu a technické objekty nechá kraj zbourat.

"Škola tak bude moci přijmout více studentů. Zaměstnavatelé na Tachovsku dlouhodobě volají po kvalifikovaných absolventech a my chceme, aby krajské školy měly dostatek prostoru i vybavení pro jejich přípravu," uvedl Kroc.

Protože vzdělanost obyvatel Tachovska je jedna z nejnižších v ČR, posiluje tam kraj své investice. V Tachově chce postavit novou multioborovou střední školu až pro 600 žáků, na čemž se teď dohodl s městem. Včetně internátu má stát asi miliardu korun a podle Kroce by stavba měla začít v roce 2029. "Jde o strategicky významnou investici s cílem omezit odchody mladých z regionu, zvýšit podíl maturitních a vyšších kvalifikací a posílit technické i humanitní profese nezbytné pro fungování regionu," řekla místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov). Téměř polovina žáků podle hejtmana Kamala Farhana (ANO) odchází za středoškolským vzděláním mimo Tachovsko a mnoho z nich se už nevrací. Kraj dále v okrese investuje do rozšíření s vybavení odborných učeben středních škol v Plané a Boru.

Nový objekt střední školy ve Stříbře vznikne podle Kroce na místě odstraněných objektů. Letos o prázdninách stavbaři zbourají tělocvičnu, garáže a dílny. Poté postaví nový pavilon sportovní haly, na nějž kraj požádal o dotaci z Národní sportovní agentury, a odborné učebny. Nakonec upraví okolní cesty a technickou infrastrukturu.

Plzeňský kraj, který spravuje 43 středních škol, dá letos podle vedoucí odboru školství Jaroslavy Havlíčkové do staveb ve školách přes půl miliardy korun, stejně jako loni. V květnu dokončil zateplení Středního odborného učiliště stavebního v Plzni za 90 milionů Kč. Finalizuje zateplování a fasádu Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni za 100 milionů Kč. "Na Tachovsku se ještě dokončují nové učebny na Střední živnostenské škole v Plané, které dotuje program IROP (Integrovaný regionální operační program). Dále se rozšiřují učebny Střední školy Bor," řekla. Kraj také dokončuje rozšíření dílen a zateplení Střední školy Rokycany a za 30 milionů Kč modernizuje domov mládeže na domažlické Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, který byl v havarijním stavu; renovace jídelny a kuchyně tam skončila v lednu. Po letech bude letos opravený internát Střední průmyslové školy Klatovy.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují. Projekt několika kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi vstupuje do další fáze povolování a...

Ve stanici Budějovická srazila souprava metra člověka. Část linky C stojí

Ve stanici metra B Budějovická zasahuje policie. (10. června 2026)

Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Ve stanici Budějovická totiž srazila před půl osmou souprava člověka, informovala policie. Cestující mohou využít náhradní...

10. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:10

Husa na provázku pátrá po zdrojích síly, která pomáhá překonat nejtěžší chvíle

Husa na provĂˇzku pĂˇtrĂˇ po zdrojĂ­ch sĂ­ly, kterĂˇ pomĂˇhĂˇ pĹ™ekonat nejtÄ›ĹľĹˇĂ­ chvĂ­le

Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů...

10. června 2026  17:50,  aktualizováno  17:50

Na kopci Špičák v České Lípě přibyly nové stezky, lavičky i výtvarná díla

ilustrační snímek

Nové stezky, místa k odpočinku i výtvarná díla nabízí nově příměstský les na kopci Špičák v České Lípě. Obnova oblíbeného cíle místních i turistů přišla na víc...

10. června 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Ochranáři představí v Plzni invazní rostliny a živočichy

ilustrační snímek

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) představí ve čtvrtek v centru Plzně invazní druhy rostlin a živočichů. Lidé se dozvědí, proč jsou pro přírodu...

10. června 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

S ochranou proti povodni v Ostravě-Nové Vsi pomůžou mobilní uzávěry podjezdů

ilustrační snímek

Ostrava dala 680.000 korun na prostředky, které pomůžou s ochranou proti povodni v městském obvodu Nová Ves. Jde například o mobilní uzávěry podjezdů. ČTK to...

10. června 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

Porota vybrala vítěze soutěže na přeměnu Staré osady v brněnských Židenicích

ilustrační snímek

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. Návrh podle poroty ukazuje, že z vytíženého...

10. června 2026  17:27,  aktualizováno  17:27

Nové výstavy v Horácké galerii se věnují i novoměstské veřejné zeleni

ilustrační snímek

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela dvě výstavy. Přiblíží práce Romana Muselíka, Ireny Armutidisové a Barbory Lungové, která si...

10. června 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Brněnský Bílý kruh bezpečí měl loni více osobních konzultací, téměř 750

ilustrační snímek

Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo...

10. června 2026,  aktualizováno 

V Jizerských horách se za 33 milionů proměnil zchátralý dům v infocentrum

ilustrační snímek

V Jizerských horách přibylo infocentrum, patří do sítě Domů přírody. Vzniklo přestavbou zchátralého horského domu za 33 milionů korun. Je v osadě...

10. června 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Městská policie Ostrava pořídí paralyzéry a drony za 1,6 milionu korun

ilustrační snímek

Ostrava uvolnila 1,6 milionu korun na nákup dvou dronů a čtyř elektrických paralyzérů s výcvikovým trenažérem pro městskou policii. Magistrát tak chce posílit...

10. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň chce být Evropským hlavním městem dobrovolnictví pro rok 2028

ilustrační snímek

Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Usilují o něj i další tři evropská města, z Itálie, Španělska a Dánska. Jestli titul...

10. června 2026  16:45,  aktualizováno  16:45

Kam na pétanque v Praze zdarma? Těchto 7 míst si oblíbí začátečníci i profíci

Petanque

Pétanque už dávno není jen francouzskou specialitou. Společenská hra se stala oblíbenou také v Česku a v Praze tak najdete řadu veřejně přístupných hřišť, kde si můžete zahrát zdarma s přáteli i...

10. června 2026  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.