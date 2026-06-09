Kraj postaví ve Stříbře na Tachovsku sportovní halu a učebny za 252 mil. Kč

Ve Stříbře na Tachovsku postaví Plzeňský kraj do září 2028 sportovní halu, odborné učebny a výukové zázemí střední odborné školy. S propojením se současnou budovou a úpravami silnic půjde o investici za čtvrt miliardy korun. Kapacita se zvýší z 300 na 450 žáků, což je pro Tachovsko důležité, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO). Práce začnou o prázdninách, současnou nevyhovující tělocvičnu a technické objekty nechá kraj zbourat.
"Škola tak bude moci přijmout více studentů. Zaměstnavatelé na Tachovsku dlouhodobě volají po kvalifikovaných absolventech a my chceme, aby krajské školy měly dostatek prostoru i vybavení pro jejich přípravu," uvedl Kroc.
Protože vzdělanost obyvatel Tachovska je jedna z nejnižších v ČR, posiluje tam kraj své investice. V Tachově chce postavit novou multioborovou střední školu až pro 600 žáků, na čemž se teď dohodl s městem. Včetně internátu má stát asi miliardu korun a podle Kroce by stavba měla začít v roce 2029. "Jde o strategicky významnou investici s cílem omezit odchody mladých z regionu, zvýšit podíl maturitních a vyšších kvalifikací a posílit technické i humanitní profese nezbytné pro fungování regionu," řekla místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov). Téměř polovina žáků podle hejtmana Kamala Farhana (ANO) odchází za středoškolským vzděláním mimo Tachovsko a mnoho z nich se už nevrací. Kraj dále v okrese investuje do rozšíření s vybavení odborných učeben středních škol v Plané a Boru.
Nový objekt střední školy ve Stříbře vznikne podle Kroce na místě odstraněných objektů. Letos o prázdninách stavbaři zbourají tělocvičnu, garáže a dílny. Poté postaví nový pavilon sportovní haly, na nějž kraj požádal o dotaci z Národní sportovní agentury, a odborné učebny. Nakonec upraví okolní cesty a technickou infrastrukturu.
Plzeňský kraj, který spravuje 43 středních škol, dá letos podle vedoucí odboru školství Jaroslavy Havlíčkové do staveb ve školách přes půl miliardy korun, stejně jako loni. V květnu dokončil zateplení Středního odborného učiliště stavebního v Plzni za 90 milionů Kč. Finalizuje zateplování a fasádu Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni za 100 milionů Kč. "Na Tachovsku se ještě dokončují nové učebny na Střední živnostenské škole v Plané, které dotuje program IROP (Integrovaný regionální operační program). Dále se rozšiřují učebny Střední školy Bor," řekla. Kraj také dokončuje rozšíření dílen a zateplení Střední školy Rokycany a za 30 milionů Kč modernizuje domov mládeže na domažlické Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, který byl v havarijním stavu; renovace jídelny a kuchyně tam skončila v lednu. Po letech bude letos opravený internát Střední průmyslové školy Klatovy.