Špoták rezignuje na předsedu kontrolního výboru. O jeho odvolání se hlasovat nebude

Jaroslav Nedvěd
  15:32aktualizováno  15:32
Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (dříve Piráti, nyní bezpartijní) odstoupí z funkce předsedy kontrolního výboru krajského zastupitelstva. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že už není členem pirátské strany. Záměr Špotáka vzdát se funkce byl zveřejněn v den, kdy krajská opozice ODS a TOP 09 navrhla v zastupitelstvu hlasování o jeho odvolání z pozice šéfa výboru.
Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták | foto: Martin Polívka, MF DNES

O rezignaci Špotáka na jeho pozici informoval hejtman Kamal Farhan na základě dohody se Špotákem. Zatím není jasné, kdy se funkce vzdá.

Důvodem návrhu krajské opozice ODS a TOP 09 hlasovat o odvolání Špotáka měl být jeho konflikt zájmů v případě prověřování problematického projektu na obnovu bývalých městských lázní spojený s výstavbou objektu pro Západočeskou galerii.

Zástupci opozice upozorňovali, že se Špoták jako předseda kontrolního výboru dostal do situace, kdy by v podstatě měl kontrolovat, co se kolem projektu dělo v době, když stál v čele hejtmanství.

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Špoták možnost střetu zájmů odmítl. Nicméně na pozici hejtmana v minulém volebním období kontroverzní projekt i postup při jeho realizaci obhajoval. Kritiku za strany opozice nebo odborné veřejnosti odmítal se zdůvodněním, že postup není protizákonný. Nicméně záměr provázely sporné momenty.

V souvislosti s projektem dokonce na hejtmanství v roce 2025 zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a dva bývalí jednatelé krajské společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), která na projektu pracuje, jsou trestně stíhaní. Možná škoda byla v oznámení o zahájení trestního řízení vyčíslena na necelých osm milionů korun.

Dusno ve vedení kraje. Po zásahu NCOZ chce opozice stopnout rekonstrukci lázní

Hejman Farhan v úvodu pondělního jednání oznámil, že Rudolf Špoták v nejbližší době rezignuje na svůj post v čele krajského kontrolního výboru. Uvedl, že to není kvůli výzvě opozice. Hejtman prohlásil, že určitě nebude pro to, aby zastupitelé o odvolání Špotáka z funkce hlasovali.

Sám Špoták svou rezignaci zdůvodnil odchodem z České pirátské strany k 31. červenci 2026. Tvrdil, že se jeho působení v čele kontrolního výboru bude řešit v rámci strany, která pravděpodobně místo něho navrhne svého člena, což označil za správné.

„Tato diskuse ještě není u konce, tak by rezignace v tento okamžik nedávala smysl. Myslím, že do příštího nebo přespříštího jednání zastupitelstva bude tato otázka vyřešena,“ sdělil.

Návrh hlasovat o odvolání neprošel

Opoziční zastupitelé ale dál trvali na tom, aby se o odvolání Špotáka v samosprávě hlasovalo. „Neřekl nám, kdy hodlá rezignovat. Pro nás to rozhodně není přesvědčivé. S důvody, které uvádí pro svoji rezignaci, se nemůžeme ztotožnit. To, že vystoupil z Pirátské strany, je jeho věc. Ale pro nás je zásadní, že je kolega Špoták v zásadním střetu zájmů. Kontroluje činnost, kterou tady v předchozím volebním období sám vykonával,“ prohlásil Lukáš Hegner z ODS. Návrh opozice hlasovat o odvolání pak podle očekávání neprošel.

Projekt rekonstrukce bývalých lázní a stavby pro Západočeskou galerii má ve vedení kraje nyní na starosti radní pro kulturu Libor Picka ze STAN. Ten tvrdí, že se dokončují podklady, aby stavba mohla získat povolení ke změně před dokončením. „Jakmile to bude schváleno, začne se pracovat na projektu. Snad v srpnu bychom mohli být hotovi. Jakmile dostaneme stavební povolení, připravíme výběrové řízení na dodavatele,“ sdělil.

7. prosince 2022

Smlouvu s dodavatelem stavby by pak mohl kraj podepsat koncem roku. V příštím roce už by se mohlo stavět a za 28 až 30 měsíců pak může být práce dokončena.

Opozice i odborná veřejnost dlouhodobě kritizují například to, že kraj na návrh projektu s cenou odhadovanou na více než dvě miliardy korun nevyhlásil architektonickou soutěž. Návrh zadal napřímo týmu architektky Evy Heyworth a jeho členové se stali zaměstnanci KCPK. Kritici připomínají, že podle dřívějších tvrzení zástupců kraje měl být projekt hotový už letos.

9. září 2025

