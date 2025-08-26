Ukájel se na malých dívkách, soudí šéfa spolku pomáhajícího hendikepovaným dětem

U plzeňského krajského soudu stanul muž z Plzně, který čelí obžalobě, že se sexuálně ukájel na dívkách, kterým nebylo ani deset let. Nemravnosti se podle kriminalistů odehrávaly například v jeho plzeňském bytě nebo na výletech či táborech, které pořádal.

Státní zástupkyně jednapadesátiletého muže viní ze znásilnění, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Navrhuje pro něj sedmileté vězení a ochranné sexuologické léčení ústavní formou.

Muž se cítí být nevinen a s obžalobou nesouhlasí. Navíc tvrdí, že kauza má negativní dopad na spolek, jehož je předsedou a který pomáhá hendikepovaným dětem.

Jednapadesátiletý muž čelí obžalobě ze znásilnění, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. (26. srpna 2025)

„Celý život jsem se snažil bránit děti proti všemu. Snažili jsme se vybudovat centrum pro hendikepované děti. Poté, co se na internetu objevil článek o mě, sdružení se rozpadá a končí svoji činnost, i když s tím nemá nic společného,“ řekl dnes u soudu předseda spolku.

Žádá, aby se mohl podrobit sexuologickému a psychiatrickému vyšetření. „Nikde jsem se nepředváděl, jsem stydlivý. S tím, co je ve spisu, se neztotožňuji. Nedokážu si představit, že bych ležel na pravém boku a levou rukou se dotýkal někoho jiného, to je technicky nemožné,“ tvrdí obžalovaný, který se momentálně nachází ve vazbě.

V soudní síni klečel na židli

Po krátkém vyjádření k obžalobě řekl, že kvůli svému zdravotnímu stavu už není schopen dalšího výslechu. „Jakmile se dostanu do psychického stresu, tak vypadávám,“ vysvětlil se zadrhávajícím se hlasem muž. Po celou dobu si v soudní síni nesedl, ale jen klečel na židli.

Podle spisu se sexuálně uspokojoval na čtyřech dívkách do devíti let, nejmladší nechodila ještě ani do školky, a to nejméně od roku 2020 do prosince 2023. Byly to děti známých a příbuzných obžalovaného muže.

Jednání se, jak tvrdí státní zástupkyně, dopouštěl v Plzni a v malé obci na jižním Plzeňsku. Využíval příležitosti, kdy za ním dívky chodily domů na návštěvu, jezdily s ním na výlety nebo se účastnily dětského tábora, který pořádal.

Dívky si podle obžaloby fotil a natáčel, když ležely nahé na posteli či se převlékaly v koupelně. Sahal jim na genitálie, například když spaly a nemohly se tak bránit. Jednu z dívek osahával mezi stehny, když s ním jela v autě. Sexuálně se uspokojoval i na tříleté holčičce, kterou svlékl a přikládal ji na genitálie ztopořený penis a nechal si od ní penis třít. Snímky a videa našli policisté v jeho mobilu.

Hlavní líčení bude pokračovat příští měsíc.

