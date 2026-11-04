Krajský soud v Plzni odmítl nebo zamítl stížnosti na volby v několika obcích

Krajský soud v Plzni odmítl nebo zamítl stížnosti na obecní volby v Třebčicích a Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku a v Břasích, Vejprnicích a Čeminech na severním Plzeňsku. Některé návrhy odmítl kvůli procesním nedostatkům, jiné zamítl jako nedůvodné. V Třebčicích a Nových Mitrovicích přepočítal hlasy, zjištěné chyby ale nezměnily okruh zvolených zastupitelů. Rozhodnutí zveřejnil na úřední desce.
V Třebčicích navrhovatelka tvrdila, že při sčítání hlasů komise některé hlasy nezapočítala podle skutečné vůle voličů. Předložila prohlášení šesti voličů, kteří podle ní na hlasovacích lístcích označili méně kandidátů, než kolik hlasů jim komise připsala. Soud přepočítal všech 52 platných lístků. Původní součet byl 364 hlasů, nový součet podle soudu klesl na 260. Některým kandidátům se změnilo pořadí, všech sedm původně zvolených zastupitelů ale zůstalo v zastupitelstvu a kandidáti na osmém a devátém místě zůstali náhradníky. Soud tak návrh zamítl, protože podle něj zjištěné chyby zásadně neovlivnily zvolení kandidátů.
V Nových Mitrovicích navrhovatel uvedl, že volební komise nesprávně vyhodnotila hlasovací lístky, na nichž voliči zakřížkovali jednotlivé kandidáty. Chybu podle něj zjistila až poté, co odeslala údaje Českému statistickému úřadu. Navrhovatel se domníval, že to ovlivnilo výsledek a pořadí zvolených kandidátů. Soud přepočítal 159 hlasovacích lístků. Ověřil, že správné vyhodnocení hlasů nemění okruh zvolených kandidátů ani náhradníka. Návrh proto zamítl jako nedůvodný.
Rozsáhlá stížnost přišla z Vejprnic. Navrhovatel v ní zpochybňoval volby kvůli negativní předvolební kampani a údajnému zvýhodňování jedné z kandidujících stran ze strany obce. Tvrdil, že se několik dní před hlasováním na obecních vývěskách a sociálních sítích objevily anonymní materiály s nepravdivými a urážlivými tvrzeními o jeho majetkových poměrech, rodině či údajném zapojení do korupce. Namítal také použití soukromých fotografií bez souhlasu, distribuci dalších letáků a jednostranné využívání obecního zpravodaje, akcí, sociálních sítí a veřejných podkladů ve prospěch dosavadního vedení obce. Soud kampaň označil za politicky vyhrocenou, v níž se prolínala obecní a stranická komunikace a objevila se osobně závažná anonymní sdělení. Návrh ale zamítl, protože navrhovatel podle něj neprokázal, že tyto okolnosti hrubě ovlivnily výsledek voleb nebo rozdělení mandátů.
Ve stížnosti z Břas navrhovatelka tvrdila, že se členové okrskové volební komise neshodli na platnosti některých hlasovacích lístků. Podle jejího názoru komise označila za neplatné i lístky, které měla uznat. Soud ji vyzval, aby konkrétně popsala chyby komise, aby vysvětlila, jak porušila zákon, a aby doložila svá tvrzení. Navrhovatelka ale návrh nedoplnila. Soud ho proto odmítl, protože z něj nemohl zjistit, čím konkrétně se má zabývat.
V Čeminech navrhovatelka žádala o přezkoumání voleb. Nenapsala ale konkrétní důvody ani důkazy. Protože na výzvu svůj návrh nedoplnila, soud ho odmítl.